高階主管酬金榜首為7-Eleven前董事，創下歷史新高的134億日圓：前10名中外籍人士占5人

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2025年度揭露高階主管酬金達1億日圓以上的上市公司共606家，人數為1345人。高階主管酬金與員工平均薪資差距最大的則是豐田汽車（Toyota）。

高階主管與員工收入差距最高達210倍

根據東京商工研究機構（Tokyo Shoko Research）的調查，上市公司2025年度高階主管酬金前10名中，外籍人士佔了5人。金額最高者為Seven & i控股公司（Seven & i Holdings）前董事約瑟夫・德平托（Joseph DePinto），達134億1700萬日圓，創下歷史新高。

第2名為軟體銀行集團（SoftBank Group）董事雷內・哈斯（Rene Haas），第3名為鎧俠控股（Kioxia Holdings）董事長史蒂西・史密斯（Stacy Smith），外籍人士包辦了前3名。前十名中共有5名外籍人士。日籍人士中排名最高的則是索尼集團（Sony Group）總裁十時裕樹，為27億5700萬日圓。

高階主管酬金排行榜前10名

Seven & i控股 / 約瑟夫・德平托 / 134.17億日圓 軟體銀行集團 / 雷內・哈斯 / 61.39億日圓 鎧俠控股 / 史蒂西・史密斯 / 44.31億日圓 索尼集團 / 十時裕樹 / 27.57億日圓 野村控股 / 克里斯多福・威爾科克斯 / 25.6億日圓 武田藥品工業 / 克里斯多福・韋伯 / 23.15億日圓 豐田汽車 / 豐田章男 / 21.13億日圓 東京威力科創 / 河合利樹 / 20.5億日圓 伊藤忠商事 / 岡藤正廣 / 19.84億日圓 野村控股 / 奧田健太郎 / 16.44億日圓

資料來源：東京商工研究機構

此外，高階主管酬金與員工平均薪資的差距，在2025年度的中位數為9.7倍（前年度為10.6倍）。差距最大的是豐田汽車董事長豐田章男。相較於其酬金額10億1600萬日圓，該公司的員工平均薪資為1006萬日圓，差距達100.9倍。若計入豐田氏所獲得的自家公司股票酬金，酬金總額則達到21億1300萬日圓，差距擴大至210倍。

近年來上市公司調薪已逐漸普及，但東京商工研究機構認為，高階主管酬金「與績效掛鉤及股票酬金等非現金形式的酬金有所增加，達到與歐美相當的水準，因此與員工之間的差距持續擴大」。

另一方面，2025年度揭露酬金達1億日圓以上的高階主管人數，共有606家公司的1345人，連續6年增加並創下歷史新高。若按企業來看，日立製作所高達34人，人數最多且創該公司新高；第二名為三菱日聯金融集團（MUFG）的18人。前10名企業中，電機與金融業各佔據了4家。

【資料】

標題圖片：由左至右分別為十時裕樹氏（索尼集團）、豐田章男氏（豐田汽車）、河合利樹氏（東京威力科創）、岡藤正廣氏（伊藤忠商事）（皆為時事）