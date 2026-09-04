受關注論文數日本仍居世界第13位：總數第5、研究開發經費第3──2026年科學技術指標

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在自然科學領域中，研究內容備受關注且被大量引用的論文數量方面，日本排名世界第13位，與前一年持平。論文總數排名第5，研究開發經費則排名第3。各項指標的第一名均由中國囊括。

根據文部科學省科學技術與學術政策研究所調查世界各國科學技術活動實況的「科學技術指標2026」，在自然科學領域中，國際上備受關注、被引用次數居「前10%的修正論文數」（分數計算法）方面，日本以3,163篇位居第13位，與前一年持平。極具關注度的「前1%修正論文數」（同計算法）則以271篇排名世界第12位。年平均論文總數為6萬6,214篇，排名世界第5位。

「前10%論文數」的排行榜第1名為8萬4,392篇的中國。第2名為2萬9,911篇的美國。第3名為7,696篇的英國。中國在論文總數以及「前1%論文數」方面亦高居世界第1，大幅甩開其他國家。

自2019年起跌出前10名之外

從「前10%論文數」占比的領域平衡來看，日本在「物理學」與「臨床醫學」的占比相較於其他領域來得高。美國在「臨床醫學」、「基礎生命科學」與「物理學」的占比較高，而中國則在「材料科學」、「化學」與「工程學」的占比相對較高。

下表為「前10%論文數」（分數計算法）世界排名的推移變化。日本在2000年代初期曾高居世界第4位，但陸續被中國、法國、韓國等國超越，2019年下滑至第12位。此後便一直處於無法進入前10名的狀態。

若觀察其他指標，日本的研究開發經費為22.1兆日圓，研究人員數為70.3萬人，兩者皆僅次於美國與中國，位居世界第3位。同族專利（Patent Family，指向2個以上國家提出申請之專利）數量為6.4萬件，持續保持世界第1位。

由政府負擔的研究開發經費，從2020年的2.7兆日圓急增至2024年的3.7兆日圓。企業部門與大學部門的研究開發經費在進入2020年代後亦呈現增加趨勢，但尚未反映在受關注論文數量的排名提升上。

2025年日本的女性研究人員數為19.0萬人，占全體的比例為19.0%。擁有博士學位的女性則為3.9萬人。

【資料】

科學技術與學術政策研究所 「 科學技術指標2026」

標題圖片：PIXTA