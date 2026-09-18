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愛知・名古屋亞運逾萬名選手展開熱戰：規模達第1屆的22倍

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9月19日至10月4日，亞洲最大的體育盛會「亞運」將以愛知縣、名古屋市為中心舉行。該賽事於1951年在印度新德里揭開序幕，參賽選手已從最初的489人成長至逾1萬人的規模。迎來第20屆的愛知・名古屋亞運，是日本繼1958年東京、1994年廣島之後，第3度舉辦此項盛會。
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來自45個國家・地區的43項運動超越夏季奧運

根據亞洲奧林匹克理事會8月19日發布的訊息，愛知・名古屋亞運預計將有來自45個國家與地區的1萬1,000多名選手及6,000名相關人員參賽。運動項目數多達43項，超越夏季奧運。比賽場館將以愛知縣內為主，鄰近的岐阜縣、靜岡縣，以及東京都、大阪府亦將作為賽事場地。

第1屆亞洲運動會於1951年在印度新德里舉行。自1954年第2屆馬尼拉亞運後，原則上每4年舉辦一次。

賽事規模隨著亞洲的發展而日益擴大。參賽選手在1958年東京亞運為20個國家・地區1,820人，1974年德黑蘭亞運擴大至25個國家・地區3,010人，1990年北京亞運達37個國家・地區6,122人。到了2018年雅加達-巨港亞運更達到45個國家・地區1萬1,300人，成長為超過1萬人的大型體育盛會。愛知・名古屋亞運與第1屆新德里亞運相比，選手人數預計將成長至22倍以上。

亞運參賽國家・地區及選手人數

金牌數，日本連續2屆位居第2

以金牌數為基準的獎牌榜，過去3屆均由中國奪冠。日本與韓國則角逐第2、第3名。第4、第5名因每屆賽事而異，由印度、印尼、烏茲別克等國佔據。

亞運開辦初期的1950至1960年代，日本展現了壓倒性的強悍實力，但自1974年德黑蘭亞運開始參賽的中國迅速崛起。在1982年新德里亞運上，中國超越日本躍居榜首。

過去3屆的獎牌榜

第19屆 中國 杭州（2023年）

排名
第1名 中國 201 111 71
第2名 日本 52 67 69
第3名 韓國 42 59 89
第4名 印度 28 38 41
第5名 烏茲別克 22 18 31

第18屆 印尼 雅加達-巨港（2018年）

排名
第1名 中國 132 92 65
第2名 日本 75 56 74
第3名 韓國 49 58 70
第4名 印尼 31 24 43
第5名 烏茲別克 21 24 25

第17屆 韓國 仁川（2014年）

排名
第1名 中國 151 109 85
第2名 韓國 79 70 79
第3名 日本 47 77 76
第4名 哈薩克 28 23 33
第5名 伊朗 21 18 18

以金牌數為基準。數量相同時以銀牌數進行比較

夏季亞運於日本舉辦為繼東京、廣島之後第3度

日本首次舉辦亞運是在1958年夏季第3屆東京亞運。那是1964年東京奧運的前6年。

第2次是在1994年的廣島亞運。而時隔32年的2026年愛知・名古屋亞運，將成為日本第3度舉辦的夏季亞運。

冬季賽事方面，日本曾作為舉辦地共4次，分別為1986年第1屆與1990年第2屆的札幌、2003年第5屆的青森，以及2017年第8屆的札幌。

從第1屆歷經75年，亞運已成長為匯聚全亞洲頂尖選手的大型體育盛會。愛知・名古屋亞運將成為這段歷史中的全新里程碑。

愛知・名古屋亞運團體球類項目分組抽籤儀式，2026年7月23日，名古屋市（共同）
愛知・名古屋亞運團體球類項目分組抽籤儀式，2026年7月23日，名古屋市（共同）

【資料】

標題圖片：為愛知・名古屋亞運舉行的「採火儀式」中，將火引向聖火皿的（由左至右）前女子職業網球選手伊達公子、男子偶像團體「INI」後藤威尊、前日本女子足球國家隊隊員澤穗希，2026年8月22日，名古屋市中區（時事）

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