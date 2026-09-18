愛知・名古屋亞運逾萬名選手展開熱戰：規模達第1屆的22倍

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9月19日至10月4日，亞洲最大的體育盛會「亞運」將以愛知縣、名古屋市為中心舉行。該賽事於1951年在印度新德里揭開序幕，參賽選手已從最初的489人成長至逾1萬人的規模。迎來第20屆的愛知・名古屋亞運，是日本繼1958年東京、1994年廣島之後，第3度舉辦此項盛會。

來自45個國家・地區的43項運動超越夏季奧運

根據亞洲奧林匹克理事會8月19日發布的訊息，愛知・名古屋亞運預計將有來自45個國家與地區的1萬1,000多名選手及6,000名相關人員參賽。運動項目數多達43項，超越夏季奧運。比賽場館將以愛知縣內為主，鄰近的岐阜縣、靜岡縣，以及東京都、大阪府亦將作為賽事場地。

第1屆亞洲運動會於1951年在印度新德里舉行。自1954年第2屆馬尼拉亞運後，原則上每4年舉辦一次。

賽事規模隨著亞洲的發展而日益擴大。參賽選手在1958年東京亞運為20個國家・地區1,820人，1974年德黑蘭亞運擴大至25個國家・地區3,010人，1990年北京亞運達37個國家・地區6,122人。到了2018年雅加達-巨港亞運更達到45個國家・地區1萬1,300人，成長為超過1萬人的大型體育盛會。愛知・名古屋亞運與第1屆新德里亞運相比，選手人數預計將成長至22倍以上。

金牌數，日本連續2屆位居第2

以金牌數為基準的獎牌榜，過去3屆均由中國奪冠。日本與韓國則角逐第2、第3名。第4、第5名因每屆賽事而異，由印度、印尼、烏茲別克等國佔據。

亞運開辦初期的1950至1960年代，日本展現了壓倒性的強悍實力，但自1974年德黑蘭亞運開始參賽的中國迅速崛起。在1982年新德里亞運上，中國超越日本躍居榜首。

過去3屆的獎牌榜

第19屆 中國 杭州（2023年）

排名 金 銀 銅 第1名 中國 201 111 71 第2名 日本 52 67 69 第3名 韓國 42 59 89 第4名 印度 28 38 41 第5名 烏茲別克 22 18 31

第18屆 印尼 雅加達-巨港（2018年）

排名 金 銀 銅 第1名 中國 132 92 65 第2名 日本 75 56 74 第3名 韓國 49 58 70 第4名 印尼 31 24 43 第5名 烏茲別克 21 24 25

第17屆 韓國 仁川（2014年）

排名 金 銀 銅 第1名 中國 151 109 85 第2名 韓國 79 70 79 第3名 日本 47 77 76 第4名 哈薩克 28 23 33 第5名 伊朗 21 18 18

以金牌數為基準。數量相同時以銀牌數進行比較

夏季亞運於日本舉辦為繼東京、廣島之後第3度

日本首次舉辦亞運是在1958年夏季第3屆東京亞運。那是1964年東京奧運的前6年。

第2次是在1994年的廣島亞運。而時隔32年的2026年愛知・名古屋亞運，將成為日本第3度舉辦的夏季亞運。

冬季賽事方面，日本曾作為舉辦地共4次，分別為1986年第1屆與1990年第2屆的札幌、2003年第5屆的青森，以及2017年第8屆的札幌。

從第1屆歷經75年，亞運已成長為匯聚全亞洲頂尖選手的大型體育盛會。愛知・名古屋亞運將成為這段歷史中的全新里程碑。



愛知・名古屋亞運團體球類項目分組抽籤儀式，2026年7月23日，名古屋市（共同）

【資料】

標題圖片：為愛知・名古屋亞運舉行的「採火儀式」中，將火引向聖火皿的（由左至右）前女子職業網球選手伊達公子、男子偶像團體「INI」後藤威尊、前日本女子足球國家隊隊員澤穗希，2026年8月22日，名古屋市中區（時事）