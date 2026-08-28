個人國債發行額暴增：在「有利率的世界」下大受歡迎，出現資金自銀行存款轉移的趨勢

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進入2026年以來，個人國債發行額急劇增加，截至8月的發行速度已超越2025年一整年的總量。自日本銀行（央行）終止超寬鬆貨幣政策、重返「有利率的世界」以來，今年已邁入第3年。與股票等資產不同，對於尋求安全資金去處的人而言，國債的投資吸引力正逐漸增加。

利率比定期存款高出1%以上

個人國債每單位為1萬日圓起購，種類共計3種，包括年期為3年與5年的固定利率型，以及每半年調整一次利率的10年期浮動利率型。每月發行一次。

根據財務省的數據，2026年1至8月的發行額為前年同期的1.67倍，達6兆1967億日圓，已超越前年一整年（5兆2805億日圓）的總額。此外，8月分（於前月募集）達1兆177億日圓，是自2014年1月開始每月發行此3種商品以來，單月發行額首度突破1兆日圓。由於個人國債是依據申購申請進行發行，發行額的增加反映出了投資人的熱烈追捧。

日本銀行（央行）總裁植田和男於2024年3月解除先前的「超寬鬆貨幣政策（異次元金融緩和）」。停止負利率政策，並廢除了將10年期國債長期利率控制在低位的機制。當時的個人國債利率，3年期為0.05%、5年期為0.25%。之後，隨著重返「有利率的世界」，加上對通貨膨脹的疑慮，今年9月發行分（截至8月正在募集）的利率已分別上升至1.71%與2.06%。

相較於易受金融市場影響的個人國債，銀行調升定期存款利率的步調較慢，據悉截至7月時，個人國債利率比定期存款高出約1%至1.3%。根據總務省的家計調查，70多歲族群持有的定期存款平均達779萬日圓。NLI基礎研究所試算指出，若將這筆資金全數轉投個人國債，實領利息（扣稅後）每年可增加7萬多日圓。

不過需要注意的是，個人國債在購入後1年內無法解約，無法應付臨時的急需用錢。

政府也相當重視個人國債的銷售。日銀過去曾大量購買國債，以壓低長期利率，但植田總裁領導的日銀正逐漸減少購買額。因此，財務省需要有人接手國債發行，除了推動商品多樣化之外，亦傳出擬將需課稅的個人國債納入小額投資非課稅制度（NISA）適用對象的方案。

【資料】

財務省 「 個人國債」

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