兒童使用社群網路與觀看影片「4小時以上」大幅增加，是否影響成績？──全國學力與學習狀況調查

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長時間使用社群網路（SNS）或觀看網路影片的兒童大幅增加。另一方面，成績與觀看時間之間呈現出相關性。

「未持有終端設備」跌破5%

根據文部科學省於2026年4至5月以日本全國小學六年級與國中三年級學生為對象實施的最新「全國學力・學習狀況調查」顯示，回答平日一天使用社群網路（SNS）或觀看影片的時間為「4小時以上」者，小學生占21.7%、國中生占28.5%。與過去2次調查相比，回答「4小時以上」的比例逐次遞增，相較於前一次2024年的調查，小學生增加約5成、國中生增加約8成，呈現大幅成長。

回答「未持有」智慧型手機或平板電腦等視訊終端設備的小學生為4.5%、國中生為1.0%，皆較2年前（小學生21.1%、國中生3.4%）有所減少，且雙雙低於5%。

觀看時間與成績存在相關性？

另一方面，亦呈現出觀看影片與社群網路的時間越長、學力調查得分越低的傾向。交叉統計2026年學習狀況調查與學力調查的結果顯示，無論是小學生或國中生，回答社群網路與影片觀看時間為「4小時以上」的學童與學生，其平均正答率（答對率）比回答「未滿30分鐘」者低了13.3至20.9個百分點。

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