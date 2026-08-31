南海海槽地震、首都直下型地震最新災情預估概要（2026年8月）

日本資料庫

在9月1日「防災日」前夕，本文針對一旦發生預期將帶來巨大災情的南海海槽地震與首都直下型地震進行了重點彙整。

【南海海槽地震】

預估最大死亡人數超過29萬人，經濟損失達292兆日圓

以自駿河灣（靜岡縣）延伸至日向灘（宮崎縣）外海的太平洋沿岸板塊交界處為震央區，迄今為止每隔100至150年便會重複發生的大規模地震。日本政府於2025年9月修訂了未來30年內發生的機率，估計為「60%至90%左右或以上」（依據滑移量相依BPT模型）或「20%至50%」（依據BPT模型）。

若發生最大規模的巨大地震，震央附近有可能出現震度7強烈的搖晃，此外，預估自關東地區至九州地區的太平洋沿岸，將有超過10公尺的大海嘯襲擊。

2024年8月8日，因應宮崎縣外海日向灘發生芮氏規模（M）7.1的地震，氣象廳發布了「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」，並於一週後的15日終止預警呼籲。

根據中央防災會議工作小組於2025年3月公佈的災情預估，若地震發生於冬季深夜，最大的死亡人數將達29萬8000人。這是指從海嘯中立即疏散的民眾比例偏低、且人口稠密的東海地區受災嚴重的情境，光是因海嘯死亡的人數就超過20萬人。另一方面，若早期疏散率高，且海嘯資訊的傳達與避難呼籲發揮良好效果，預估海嘯造成的死亡人數可減少至9萬人左右。

在此情境下，受傷人數最大可達95萬人，避難人數最大達1230萬人。全毀及燒毀的建築物數量最大達235萬棟。經濟損失約為292兆日圓，相當於2025年度名目GDP（國內生產毛額）670兆日圓的4成以上。

【首都直下型地震】

死亡人數1萬8000人，1都4縣震度達6弱以上

根據政府的地震調查研究推進本部指出，發生於首都正下方的芮氏規模（M）7級地震，在30年內發生的機率為70%。毋需贅述關東大地震（1923年發生，死亡及失蹤人數達10萬5000餘人）的例子，預估將帶來巨大災情。

根據2025年3月公佈的災情預估，在19種情境的地震模型中，受災最嚴重的「市中心南部直下型地震」情境下，東京都江東區將出現震度7的搖晃，茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川等1都4縣則會出現震度6弱以上的搖晃。

受災最嚴重的情境為冬季颳風的傍晚發生地震，除了搖晃導致房屋倒塌外，火災隨之蔓延的情況，預估死亡人數達1萬8000人，全毀及燒毀的建築物高達40萬棟。

在維生管線方面，自茨城縣至靜岡縣的1都8縣，最大將有1600萬戶停電。電話也有全體的5成無法接通。避難人數最大達480萬人。經濟損失為83兆日圓。

【資料】

內閣府 防災情報網頁 「 首都直下型地震對策檢討工作小組（令和5～7年）」

首都直下型地震對策檢討工作小組（令和5～7年）」 內閣府 防災情報網頁 「 南海海槽巨大地震對策檢討工作小組（令和5～7年）」

南海海槽巨大地震對策檢討工作小組（令和5～7年）」 氣象廳 「 關於南海海槽地震」

標題圖片：以南海海槽巨大地震為情境進行的防災演練中，確認避難所運作流程的參與者，2025年11月16日，岡山縣笠岡市（山陽新聞／共同通信Images）