南海海槽地震、首都直下型地震最新災情預估概要（2026年8月）防災 財經 生活 社會
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【南海海槽地震】
預估最大死亡人數超過29萬人，經濟損失達292兆日圓
以自駿河灣（靜岡縣）延伸至日向灘（宮崎縣）外海的太平洋沿岸板塊交界處為震央區，迄今為止每隔100至150年便會重複發生的大規模地震。日本政府於2025年9月修訂了未來30年內發生的機率，估計為「60%至90%左右或以上」（依據滑移量相依BPT模型）或「20%至50%」（依據BPT模型）。
若發生最大規模的巨大地震，震央附近有可能出現震度7強烈的搖晃，此外，預估自關東地區至九州地區的太平洋沿岸，將有超過10公尺的大海嘯襲擊。
2024年8月8日，因應宮崎縣外海日向灘發生芮氏規模（M）7.1的地震，氣象廳發布了「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」，並於一週後的15日終止預警呼籲。
根據中央防災會議工作小組於2025年3月公佈的災情預估，若地震發生於冬季深夜，最大的死亡人數將達29萬8000人。這是指從海嘯中立即疏散的民眾比例偏低、且人口稠密的東海地區受災嚴重的情境，光是因海嘯死亡的人數就超過20萬人。另一方面，若早期疏散率高，且海嘯資訊的傳達與避難呼籲發揮良好效果，預估海嘯造成的死亡人數可減少至9萬人左右。
在此情境下，受傷人數最大可達95萬人，避難人數最大達1230萬人。全毀及燒毀的建築物數量最大達235萬棟。經濟損失約為292兆日圓，相當於2025年度名目GDP（國內生產毛額）670兆日圓的4成以上。
【首都直下型地震】
死亡人數1萬8000人，1都4縣震度達6弱以上
根據政府的地震調查研究推進本部指出，發生於首都正下方的芮氏規模（M）7級地震，在30年內發生的機率為70%。毋需贅述關東大地震（1923年發生，死亡及失蹤人數達10萬5000餘人）的例子，預估將帶來巨大災情。
根據2025年3月公佈的災情預估，在19種情境的地震模型中，受災最嚴重的「市中心南部直下型地震」情境下，東京都江東區將出現震度7的搖晃，茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川等1都4縣則會出現震度6弱以上的搖晃。
受災最嚴重的情境為冬季颳風的傍晚發生地震，除了搖晃導致房屋倒塌外，火災隨之蔓延的情況，預估死亡人數達1萬8000人，全毀及燒毀的建築物高達40萬棟。
在維生管線方面，自茨城縣至靜岡縣的1都8縣，最大將有1600萬戶停電。電話也有全體的5成無法接通。避難人數最大達480萬人。經濟損失為83兆日圓。
【資料】
- 內閣府 防災情報網頁 「首都直下型地震對策檢討工作小組（令和5～7年）」
- 內閣府 防災情報網頁 「南海海槽巨大地震對策檢討工作小組（令和5～7年）」
- 氣象廳 「關於南海海槽地震」
標題圖片：以南海海槽巨大地震為情境進行的防災演練中，確認避難所運作流程的參與者，2025年11月16日，岡山縣笠岡市（山陽新聞／共同通信Images）