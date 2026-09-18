電競與綜合格鬥亦在列：介紹愛知・名古屋亞運特有項目

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在亞洲最大的體育盛會「亞運」中，能看到在奧運中較不熟悉的運動項目。從源自各地傳統的運動，到風靡全球的新興體育項目，乃至融入數位技術的新領域，項目陣容相當豐富多元。以下為您介紹即將於19日開幕的愛知・名古屋亞運中所能觀賞到的特色項目。

亞洲各地區傳統與獨特項目

亞運的特色之一，在於設有反映各地區體育文化的比賽項目。在愛知・名古屋亞運中，考量亞洲奧林匹克理事會（OCA）劃分的5個地區普及狀況，分別選出了東亞的武術太極拳、東南亞的藤球、南亞的卡巴迪、西亞的柔術，以及中亞的克拉術。

藤球被譽為「用腳踢的排球」。球的直徑為14公分，使用與羽毛球相同大小的場地。卡巴迪則是據傳起源於印度狩獵活動的運動，與日本的「捉迷藏」頗為相似。



上屆杭州亞運的卡巴迪比賽，2023年10月（Han Haidan/China News Service/VC、路透社）



東南亞運動會的藤球比賽，2025年12月，泰國佛統（Teera Noisakran/Sipa USA、路透社Connect）

格鬥類項目具豐富地域特色

擁有豐富地域特色的格鬥類項目眾多也是看點之一。本屆除了以地區名額採納的柔術、克拉術之外，亦將綜合格鬥（MMA）等3個項目作為格鬥運動（Combat Sports）舉行。柔術以日本古武道為源頭並推廣至世界各地，在西亞尤為盛行。日本隊將是首次在亞運此項目出場。克拉術源自中亞古老傳統，規則相當簡單，以站姿摔技來決定勝負。MMA融合了打擊、摔技、纏鬥（Grappling）與寢技等多種格鬥技要素，根據JOC資料，其被認為是發源自日本。這是亞運首次導入MMA，將分為穿著道服的「傳統組（Traditional）」與穿著短褲及防磨衣的「現代組（Modern）」兩種形式進行。



世界運動會中國成都大會的柔術比賽，2025年8月（路透社）



東南亞運動會的克拉術比賽，2019年12月，菲律賓聖費爾南多（路透社）



愛知・名古屋亞運綜合格鬥男子組日本國內選拔賽，2025年12月，東京駒澤體育館（共同）

除了格鬥運動之外，以地區名額選出的武術太極拳，分為展現招式動作演練的「套路」以及對戰形式的「散打」2個部門進行角逐。空手道起源於沖繩武術，現已普及至全世界。設有針對假想敵演練招式的「型」與2名選手對攻的「組手（對打）」。亦將舉行奧運項目的柔道與跆拳道。



世界武術錦標賽女子太極拳，2017年10月，俄羅斯喀山（時事、日本武術太極拳聯盟提供）



杭州亞運空手道男子型團體決賽，日本隊演武，2023年10月，中國杭州（時事）

運用數位科技，未納入奧運的熱門項目亦在列

運用數位科技的運動項目亦逐漸推廣普及。電競經過2018年大會的示範賽（公開競技）後，於2023年大會成為正式獎牌項目，共有來自30個國家與地區的473名選手參賽。愛知・名古屋亞運將在《英雄聯盟》（League of Legends）、《寶可夢大集結》（Pokémon UNITE）、《魔法氣泡》（Puyo Puyo）等11個小項（13款遊戲作品）中角逐獎牌。



杭州亞運電競比賽場館，2023年9月（AFP／時事）

跆拳道則導入了虛擬（Virtual）形式。選手佩戴VR頭戴式顯示器與動作捕捉設備，操作畫面中隨著自己身體同步連動的分身（Avatar）進行對戰。為男女混合個人賽，屬於選手間無需直接身體接觸即可進行攻防角逐的新形式。



世界虛擬跆拳道錦標賽，2024年11月，新加坡（路透社）

將於2028年洛杉磯奧運復活的棒壘球與袋棍球（Lacrosse）、曾為2024年巴黎奧運正式項目但遭洛杉磯奧運剔除的霹靂舞（Breaking）、結合網球與壁球特色的拍類運動帕德爾球（Padel）、以及使用彎曲專用球桌，像足球一樣用腳或頭部回擊球、極具雜技感的特克球（Teqball）等亦將登場舉行。



特克球世界系列賽北京站，2025年9月（VCG/VCG、路透社Connect）



於香港帕德爾球賽事中參賽的選手，2026年3月（SCMP、路透社Connect）

【資料】

標題圖片：愛知・名古屋亞運首次舉辦的綜合格鬥（提供：一般社團法人Japan AMMA協會，PHOTO : AMMA / JAMMA）