善用平價部位划算享用牛肉料理──MyVoice Communications調查：購買頻率最高的是細碎肉片與切邊肉

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相較於雞肉或豬肉，牛肉價格昂貴許多。像牛排或壽喜燒這類奢華吃法難道只在特別時刻享用嗎？調查顯示，購買頻率最高的其實是細碎肉片與切邊肉。

根據網路調查公司MyVoice Communications（東京都千代田區）的調查顯示，最近1年內曾購買牛肉的人占近8成。購買頻率為「每月1次左右」以上者占58.1%，「每週1次左右」以上者占23.4%。據悉，購買頻率在近畿地區與中國地區較高，而在北海道則較低。該調查於2026年7月初實施，共獲得10多歲至70多歲男女1萬992人的有效回答。

最近1年內曾購買牛肉的人所購買的部位與種類（複選），以「細碎肉片・切邊肉」的52.8%居首，「牛五花」為41.4%，「肩里肌肉」與「豬牛絞肉」約占3成左右，主要以價格親民的部位為主。

「細碎肉片・切邊肉」與「豬牛絞肉」在女性中的比例較高，尤以50多歲至70多歲的女性最為顯著。這顯示出民眾雖然頻繁購買牛肉，但會巧妙活用價格不高的部位，在餐桌上享受牛肉美味。

關於牛肉的魅力（複選），以「富含鮮味」占41.2%居首，其次為「有奢華感」與「肉質風味佳」，各占近3成。「扎實飽足感」與「能補充體力」則各占近2成。

【資料】

MyVoice Communications 「 關於牛肉的問卷調查」

標題圖片：PIXTA