炒飯是日本人的靈魂美食？：擊敗飯糰躍居最喜愛的米飯料理榜首──日冷食品調查

炒飯是日本人的靈魂美食？：擊敗飯糰躍居最喜愛的米飯料理榜首──日冷食品調查飲食 生活
深夜把囤好的冷凍炒飯拿去微波加熱來吃的罪惡感…。明知高熱量卻還是忍不住屈服於誘惑的人竟是如此之多。
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人氣度超越飯糰、炸豬排丼
根據日冷食品（Nichirei Foods，東京都中央區）於6月以日本全國1萬4,098人為對象實施的調查顯示，「炒飯」榮登最喜愛的飯類料理榜首。
該調查係從17種(*1)米類料理中以複選方式選出喜愛的品項，「炒飯」獲得69.9%的得票率，大幅領先「飯糰」的63.0%與「炸豬排丼（蓋飯）」的60.1%。順帶一提，在2020年與2024年的調查中，炒飯亦高居第1名。
自行烹調時加入的食材方面，雞蛋與青蔥是所有都道府縣不可或缺的要素。其次為德式香腸、火腿、叉燒、培根等肉類。此外，加入的蔬菜則以青椒、紅蘿蔔、萵苣為主。具特色食材方面，包含玉米（奈良、和歌山）、竹筍（栃木、山口）、四季豆與榨菜（山口、沖繩）、花蛤（新潟）等。據悉，加入納豆的「納豆炒飯」則主要在東京以北的地區食用。
自製炒飯所花費的平均成本全國平均為297.2日圓。金額最高的是東京都的393.4日圓，其次為德島縣的362.9日圓與神奈川縣的343.2日圓。
若按都道府縣觀察每月至少吃1次以上炒飯的人口比例（食用率），以高知縣的60.9%最高，愛媛縣59.0%與滋賀縣58.7%緊隨其後，呈現西日本普遍偏高的傾向。
【資料】
- 日冷食品 「全國炒飯調查2026」
標題圖片：Photo AC
(*1) ^ 炒飯 / 法式香醬炒飯（Pilaf） / 焗烤燉飯（Doria） / 什錦炊飯 / 蕃茄雞肉飯（Chicken Rice） / 拌飯 / 炸豬排丼（蓋飯） / 親子丼 / 中華丼（蓋飯） / 牛丼（牛肉蓋飯） / 飯糰 / 烤飯糰 / 醋飯 / 紐奧良香辣飯（Jambalaya） / 打拋飯 / 印尼炒飯（Nasi Goreng） / 乾咖哩飯