災害發生時的最大隱憂是廁所──大幸藥品調查：您準備好1週＝35次份了嗎？

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災害大國日本。無論是熊本的地震，還是千葉的水患，絕非與己無關的事。無論身居何處，都不知自己何時會成為受災戶。

大幸藥品（大阪市西區）於2026年7月以日本全國20多歲至60多歲的1,095人為對象進行的調查顯示，「災害發生時特別令人不安的事」第1名為「無法使用廁所」，占66.1%。高於對飲用水與糧食的隱憂。

另一方面，家中準備的防災用品前3名分別為「飲用水」76.3%、「緊急糧食」66.5%、「手電筒」62.9%。「緊急廁所」則僅占41.3%。凸顯出民眾雖然擔心廁所問題，但實際上並未做好準備的現實。

緊急廁所以每人每天5次份、至少儲備1週（即35次份）為一項參考基準，並以備齊全家人數的份量為佳。

在針對為防範災害而於家中備有緊急廁所的人詢問準備數量時，以「5～20次份左右」占36.6%最多，其次為「未滿5次份」占19.9%。這代表有超過半數的人連1人份的用量都未能充分準備。

大地震發生後，人們往往容易認為「只要沒有斷水，就算沒有緊急廁所也沒關係」，但若排水管受損，汙水可能會逆流，或導致汙水滲漏擴散至建築物的下層樓。因此，在確認排水管安全之前不沖水才是正確做法，但正確認知到「最好不要沖水」的人僅占54.1%。

順帶一提，即使特地準備了緊急廁所，若使用後的處置不當，恐有異味外洩或引發感染症的風險。若能趁平時先拆封確認使用方法及使用後的處置方式，萬一遇到緊急狀況時就能冷靜應對。

【資料】

大幸藥品 「 9月1日防災日前夕應重新檢視的廁所備品準備」

9月1日防災日前夕應重新檢視的廁所備品準備」 經濟產業省 「 您忘了廁所儲備嗎？」

標題圖片：PIXTA