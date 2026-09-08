無女性高階主管企業過半──帝國資料庫調查：小規模企業難以提拔

日本資料庫

無法擺脫「家務與育兒是女性的工作」這層魔咒嗎…企業的女性管理職比例僅有11.3%。

董事會清一色是大叔

帝國資料庫於2026年7月以日本全國2萬2,350家企業為對象實施的「企業女性提拔相關調查」顯示，女性管理職的比例較前一年微增0.2個百分點，來到11.3%。距離政府所提出的「2020年代盡可能早期達到30%左右」之目標依然相當遙遠。「管理職全為男性」的企業占42.1%，依然為最大多數派。

女性高階主管的比例亦較前一年微增0.4個百分點至14.2%，但「高階主管全為男性」的企業占51.5%，依然占據過半數。

展望未來，預期自家企業的女性管理職與女性高階主管比例將「增加」的企業分別占29.6%與10.8%。在員工人數「超過1,000人」的企業中，預期女性管理職將增加的企業高達72.5%，比整體平均高出42.9個百分點。顯見對於被強制要求制定提拔女性行動計畫及公布比例、員工人數較多的企業而言，承受著一定的壓力。

此外，日本政府針對東證Prime市場上市企業的女性高階主管比例，提出了「2030年達到30%以上」的目標。因此，在上市企業中，預期女性高階主管比例將增加的企業占30.9%，比整體高出20.1個百分點。

在促進女性活躍的措施方面，以「不論性別皆以成果評估」的64.2%居首。其次為「不論性別進行配置・派駐」53.8%、「推進女性育兒・看護休假」34.0%。而政府大力推動的「推進男性育兒・看護休假」則占20.0%。

【資料】

標題圖片：PIXTA