原油進口量時隔4個月轉正：來自美國的替代採購急增但「偏貴」

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自伊朗局勢惡化以來持續低迷的原油進口量，於7月時隔4個月恢復至與去年同期相當的水準。這是由於取代中東地區、來自美國的替代進口量急增所致。然而，由於增加了運輸成本，被迫付出「昂貴的花費」。

美國產份額急劇擴大至近4成

7月的貿易統計顯示，原油進口量較去年同期增加5.5%，達到1,210.6萬公秉，自3月以來時隔4個月較去年同期轉正。自2月底美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，持續低迷的原油進口量終於有所恢復。

其最主要的要因，是取代中東地區、來自美國的替代採購急劇擴大。根據貿易統計，7月來自美國的進口量達到439.3萬公秉，急劇擴大至去年同期的9.14倍。占整體原油進口量的比例達到36.3%，直逼中東產的59.3%。在伊朗局勢惡化前，中東產原油曾占據9成以上。

首相高市早苗為彌補中東原油進口下滑，先前便提出將致力於替代採購的方針，單月終於確保了與去年同期相當的數量。然而，問題在於價格偏高。7月的原油進口額較去年同期增加87.8%，達到1兆4,089億日圓。將此金額除以原油進口量算出的單價，較去年同期增加了78%。

從美國進口原油至日本的油輪航行距離與天數較長，成本也隨之增加。7月美國產原油的進口單價雖與中東產幾乎處於同一水準，但在4月至6月期間，美國產平均高出約1成。另一方面，中東產原油方面，儘管杜拜原油行情趨於平穩，但圍繞霍爾木茲海峽的緊張局勢仍在持續，導致油輪運費及保費等附加費用居高不下。

市場人士之間出現「7月美國產與中東產恰好達到相同水準，但8月以後美國產預計將再次偏高」的看法。

【資料】

財務省 「 7月貿易統計」

標題圖片：PIXTA