2025年日本國際航線航空運輸：進出港旅客數達1億1438萬人創歷史新高──超越疫情前

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根據國土交通省近日發布的《令和7年（2025年）機場管理狀況調書》，2025年日本機場的國際航線進出港旅客數（含過境旅客）為1億1438萬8249人。超越疫情前的2019年，創下歷史新高紀錄。

2019年的國際航線進出港旅客數為1億334萬人。歷經疫情後，2024年已恢復至1億10萬人。2025年的國際航線貨物處理量為375萬噸，比前一年增加5%。

2025年國際航線進出港旅客數按機場劃分的構成比，依序為成田機場29.7%、關西機場24.0%、羽田機場21.3%、福岡機場8.0%。關西機場連續2年超越羽田，位居第2。

國際航線貨物處理量方面，成田的市占率為54.4%、關西20.7%、羽田19.8%。

羽田的總進出港旅客量平均每天25萬人

國際航線與國內航線合計的進出港旅客數前10名如下圖所示。第1名的羽田機場為9,154萬2,000人，平均每天進出港旅客為25萬人。至第9名為止的排名與前一年相同，第10名則由神戶機場擠入榜單。

【資料】

國土交通省 「 機場管理狀況」

標題圖片：PIXTA