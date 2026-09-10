上市企業平均年薪為778萬日圓：1,000萬日圓以上達139家，榜首Hulic達2,295萬日圓

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人們常說大學正逐漸「就業補習班化」。一聽到平均年薪高達2,000萬日圓，也就不難理解比起專心學業、更被逼著以求職為優先的心情了。

較上一年度增加30萬日圓！

根據東京商工研究（Tokyo Shoko Research）的調查，2025年度3,123家上市企業的平均年薪為778萬7,744日圓。較上一年度增加4.0%、30萬216日圓。平均薪資已連續5年成長。佔整體近8成的2,401家企業薪資較上一年度增加。

根據國稅廳每年9月公布的「民間薪資實態統計調查」，2024年民間企業正職員工的平均薪資為554萬9,000日圓。上市企業的高薪水準顯得相當突出。

平均年薪的分布方面，1,000萬日圓以上較上一年度增加32家，達到139家。900萬日圓以上未滿1,000萬日圓為148家（前年度103家）、800萬日圓以上未滿900萬日圓為276家（前年度271家）、700萬日圓以上未滿800萬日圓為565家（前年度533家），均呈現增加。另一方面，未滿700萬日圓的區間則有所減少，顯示出上市企業平均年薪整體墊高的趨勢相當明顯。

按產業別觀察，最高者為建設業的953萬5,000日圓；另一方面，最低者則為零售業的550萬8,000日圓，差距超過402萬日圓。成長率榜首為不動產業，大幅成長了9.9%。除了都會區地價與公寓大樓價格暴漲之外，物價飛漲以及薪酬向國際水準看齊等因素，似乎都成為了助長薪資調升的推手。

年薪前10名中，不動產與商社紛紛榜上有名。最高金額為從事不動產開發等業務的 Hulic，達到2,295萬4,000日圓（前年度為2,035萬7,000日圓），連續2年突破2,000萬日圓大關。

2025年度平均年薪排行榜

公司名稱 （萬日圓） Hulic（不動產） 2,295.4 M&A Capital Partners（服務業） 2,265.8 KEYENCE（電氣機器） 2,178.3 Integral（證券・商品期貨交易） 2,135.6 三菱商事（商社） 2,112.5 三井物產（商社） 2,058.9 SanBio（醫藥品） 2,022.9 伊藤忠商事（商社） 1,991.1 DISCO（機械） 1,879.5 三井不動產（不動產） 1,855.5

東京商工研究調查

【資料】

標題圖片：PIXTA