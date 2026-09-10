上市企業平均年薪為778萬日圓：1,000萬日圓以上達139家，榜首Hulic達2,295萬日圓

上市企業平均年薪為778萬日圓：1,000萬日圓以上達139家，榜首Hulic達2,295萬日圓財經 工作勞動 社會
人們常說大學正逐漸「就業補習班化」。一聽到平均年薪高達2,000萬日圓，也就不難理解比起專心學業、更被逼著以求職為優先的心情了。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
較上一年度增加30萬日圓！
根據東京商工研究（Tokyo Shoko Research）的調查，2025年度3,123家上市企業的平均年薪為778萬7,744日圓。較上一年度增加4.0%、30萬216日圓。平均薪資已連續5年成長。佔整體近8成的2,401家企業薪資較上一年度增加。
根據國稅廳每年9月公布的「民間薪資實態統計調查」，2024年民間企業正職員工的平均薪資為554萬9,000日圓。上市企業的高薪水準顯得相當突出。
平均年薪的分布方面，1,000萬日圓以上較上一年度增加32家，達到139家。900萬日圓以上未滿1,000萬日圓為148家（前年度103家）、800萬日圓以上未滿900萬日圓為276家（前年度271家）、700萬日圓以上未滿800萬日圓為565家（前年度533家），均呈現增加。另一方面，未滿700萬日圓的區間則有所減少，顯示出上市企業平均年薪整體墊高的趨勢相當明顯。
按產業別觀察，最高者為建設業的953萬5,000日圓；另一方面，最低者則為零售業的550萬8,000日圓，差距超過402萬日圓。成長率榜首為不動產業，大幅成長了9.9%。除了都會區地價與公寓大樓價格暴漲之外，物價飛漲以及薪酬向國際水準看齊等因素，似乎都成為了助長薪資調升的推手。
年薪前10名中，不動產與商社紛紛榜上有名。最高金額為從事不動產開發等業務的 Hulic，達到2,295萬4,000日圓（前年度為2,035萬7,000日圓），連續2年突破2,000萬日圓大關。
2025年度平均年薪排行榜
|公司名稱
|（萬日圓）
|Hulic（不動產）
|2,295.4
|M&A Capital Partners（服務業）
|2,265.8
|KEYENCE（電氣機器）
|2,178.3
|Integral（證券・商品期貨交易）
|2,135.6
|三菱商事（商社）
|2,112.5
|三井物產（商社）
|2,058.9
|SanBio（醫藥品）
|2,022.9
|伊藤忠商事（商社）
|1,991.1
|DISCO（機械）
|1,879.5
|三井不動產（不動產）
|1,855.5
東京商工研究調查
【資料】
- 東京商工研究 「2025年度決算『上市企業平均薪資』調查」
標題圖片：PIXTA