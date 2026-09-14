京都文化資產海外搜尋榜首為「清水寺」：以「金閣寺」正式名稱「鹿苑寺」搜尋者多為臺灣與香港

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搜尋京都文化資產的次數，以來自美國與臺灣的數量顯著居多。不單只是在網路上搜尋，更期待大家能親自前來造訪！

從事數位行銷的 AUN Consulting（東京都千代田區）針對2025年7月至2026年6月的1年間，在全球32個國家與地區搜尋古都京都文化資產（世界文化遺產）的搜尋動態進行了調查與獨家分析。

關於京都文化資產，搜尋次數最多的是美國的352萬5,500次，其次為臺灣的272萬650次。包含韓國、香港、澳洲在內的前5名國家與地區，占了整體的約61%。

美國方面，「平等院」、「清水寺」、「金閣寺」等名列搜尋前茅。（但英文的「Byodo-in Temple」可能包含搜尋美國夏威夷州同名設施的次數）

臺灣與香港方面，「清水寺」、「金閣寺」、「鹿苑寺」名列前茅。除了廣為人知的通稱「金閣寺」之外，以正式名稱「鹿苑寺」進行搜尋的次數亦相當多，為其一大特徵。

韓國方面以「清水寺」居多，「慈照寺（銀閣寺的正式名稱）」與「銀閣寺」等亦名列前茅。

澳洲方面除了「清水寺」、「金閣寺」之外，「二條城」亦名列前茅。

按月份觀察，據悉搜尋次數最多的時間點分別為：美國、加拿大、法國在2026年3月；臺灣與香港在2025年11月；澳洲與新加坡在同年10月；韓國則在2026年1月。這可能與各地區的旅遊旺季以及規劃赴日旅遊的時間點差異有關。

按關鍵字排行榜觀察，「清水寺」以458萬6,050次遙遙領先居首，達到第2名「金閣寺」214萬1,590次的2倍以上。然而，若加上金閣寺的正式名稱「鹿苑寺」的188萬1,050次，「金閣寺/鹿苑寺」合計亦突破400萬次，顯示其受關注的程度已直逼「清水寺」。

【資料】

AUN Consulting 「 從京都文化資產解讀世界的關注」

標題圖片：PIXTA