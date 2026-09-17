受秋老虎影響紅葉最佳觀賞期較往年偏晚──日本氣象：東京將於11月下旬迎來最美色彩

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在四季分明的日本，最讓人心潮澎湃的莫過於春櫻與秋楓。以下為您介紹由北日本一路南下的紅葉與黃葉最佳觀賞期預測。

由北至南，從山區走向平原

當季節由秋入冬之際，樹木在落葉前染上鮮豔色彩，賞心悅目。與從溫暖地區北上的櫻花前線相反，紅葉前線會從北日本逐漸南下，並從海拔較高的山區推移至平原的都市區。

根據日本氣象株式會社（總部設於大阪）發布的紅葉預測（9月2日發布），2026年秋季受秋老虎影響，氣溫預計將比往年偏高，因此楓葉（紅葉）與銀杏（黃葉）的最佳觀賞期多數地區預計將為「與往年相仿」或「偏晚」。

〈黃葉／銀杏〉

散發黃金般耀眼光芒的銀杏多被植為路樹或公園樹木，是象徵「都市之秋」的景致。公園與林蔭大道被黃色地毯鋪滿的時間，札幌與青森約在11月6日左右，南東北以南地區則落在11月中、旬下旬以後。



資料來源：日本氣象

2026年主要城市的黃葉最佳觀賞期預測日

都市 黃葉預測日 與往年差距（日） 札幌 11月6日 與往年相仿（+2） 青森 11月6日 與往年相仿（+4） 仙台 11月29日 與往年相仿（+6） 東京 11月26日 與往年相仿（+3） 金澤 11月10日 與往年相仿（0） 長野 11月14日 與往年相仿（+4） 名古屋 11月17日 與往年相仿（-1） 京都 11月27日 與往年相仿（+3） 大阪 11月24日 與往年相仿（+2） 和歌山 11月26日 與往年相仿（+3） 廣島 11月20日 與往年相仿（+5） 高知 11月16日 與往年相仿（+1） 福岡 11月27日 偏晚（+7） 鹿兒島 11月27日 與往年相仿（+2）

〈紅葉／楓葉〉

楓葉轉紅的時間普遍比銀杏稍晚。受秋老虎影響導致與往年的差距許多地點比銀杏更為明顯，預測札幌將偏晚10天、長野偏晚9天。東京的最佳觀賞期約在11月29日左右，大阪則在12月4日左右。



資料來源：日本氣象

2026年主要城市的紅葉最佳觀賞期預測日

都市 紅葉預測日 與往年差距（日） 札幌 11月7日 偏晚（+10） 青森 11月13日 與往年相仿（0） 仙台 11月25日 與往年相仿（+4） 東京 11月29日 與往年相仿（+1） 金澤 11月30日 與往年相仿（+6） 長野 11月21日 偏晚（+9） 名古屋 12月2日 與往年相仿（+4） 京都 12月11日 與往年相仿（+6） 大阪 12月4日 與往年相仿（+3） 和歌山 12月11日 與往年相仿（+5） 廣島 11月28日 與往年相仿（+6） 高知 12月9日 偏晚（+7） 福岡 12月7日 與往年相仿（+6） 鹿兒島 12月10日 與往年相仿（-5）

山區等海拔較高的地點，紅葉開始的時間會比平原的都市區早得多。以「全日本最早紅葉」而大受歡迎的北海道大雪山旭岳海拔1500公尺以上區域，預計落在9月21日～10月5日左右；東京海拔599公尺的高尾山山頂，則落在11月6日～20日左右。

日本氣象株式會社針對全國約3000座山岳，提供按不同高度劃分的紅葉最佳觀賞期預測。

【資料】

日本氣象 「 2026年第1次 紅葉・黃葉最佳觀賞期預測」

2026年第1次 紅葉・黃葉最佳觀賞期預測」 日本氣象 「 紅葉導航」 提供全國700處賞楓名所的最佳觀賞期預測

標題圖片：行經鳴子峽（宮城縣大崎市）的紅葉列車（PIXTA）