受秋老虎影響紅葉最佳觀賞期較往年偏晚──日本氣象：東京將於11月下旬迎來最美色彩

受秋老虎影響紅葉最佳觀賞期較往年偏晚──日本氣象：東京將於11月下旬迎來最美色彩自然環境 觀光旅遊 生活
在四季分明的日本，最讓人心潮澎湃的莫過於春櫻與秋楓。以下為您介紹由北日本一路南下的紅葉與黃葉最佳觀賞期預測。
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由北至南，從山區走向平原
當季節由秋入冬之際，樹木在落葉前染上鮮豔色彩，賞心悅目。與從溫暖地區北上的櫻花前線相反，紅葉前線會從北日本逐漸南下，並從海拔較高的山區推移至平原的都市區。
根據日本氣象株式會社（總部設於大阪）發布的紅葉預測（9月2日發布），2026年秋季受秋老虎影響，氣溫預計將比往年偏高，因此楓葉（紅葉）與銀杏（黃葉）的最佳觀賞期多數地區預計將為「與往年相仿」或「偏晚」。
〈黃葉／銀杏〉
散發黃金般耀眼光芒的銀杏多被植為路樹或公園樹木，是象徵「都市之秋」的景致。公園與林蔭大道被黃色地毯鋪滿的時間，札幌與青森約在11月6日左右，南東北以南地區則落在11月中、旬下旬以後。
2026年主要城市的黃葉最佳觀賞期預測日
|都市
|黃葉預測日
|與往年差距（日）
|札幌
|11月6日
|與往年相仿（+2）
|青森
|11月6日
|與往年相仿（+4）
|仙台
|11月29日
|與往年相仿（+6）
|東京
|11月26日
|與往年相仿（+3）
|金澤
|11月10日
|與往年相仿（0）
|長野
|11月14日
|與往年相仿（+4）
|名古屋
|11月17日
|與往年相仿（-1）
|京都
|11月27日
|與往年相仿（+3）
|大阪
|11月24日
|與往年相仿（+2）
|和歌山
|11月26日
|與往年相仿（+3）
|廣島
|11月20日
|與往年相仿（+5）
|高知
|11月16日
|與往年相仿（+1）
|福岡
|11月27日
|偏晚（+7）
|鹿兒島
|11月27日
|與往年相仿（+2）
〈紅葉／楓葉〉
楓葉轉紅的時間普遍比銀杏稍晚。受秋老虎影響導致與往年的差距許多地點比銀杏更為明顯，預測札幌將偏晚10天、長野偏晚9天。東京的最佳觀賞期約在11月29日左右，大阪則在12月4日左右。
2026年主要城市的紅葉最佳觀賞期預測日
|都市
|紅葉預測日
|與往年差距（日）
|札幌
|11月7日
|偏晚（+10）
|青森
|11月13日
|與往年相仿（0）
|仙台
|11月25日
|與往年相仿（+4）
|東京
|11月29日
|與往年相仿（+1）
|金澤
|11月30日
|與往年相仿（+6）
|長野
|11月21日
|偏晚（+9）
|名古屋
|12月2日
|與往年相仿（+4）
|京都
|12月11日
|與往年相仿（+6）
|大阪
|12月4日
|與往年相仿（+3）
|和歌山
|12月11日
|與往年相仿（+5）
|廣島
|11月28日
|與往年相仿（+6）
|高知
|12月9日
|偏晚（+7）
|福岡
|12月7日
|與往年相仿（+6）
|鹿兒島
|12月10日
|與往年相仿（-5）
山區等海拔較高的地點，紅葉開始的時間會比平原的都市區早得多。以「全日本最早紅葉」而大受歡迎的北海道大雪山旭岳海拔1500公尺以上區域，預計落在9月21日～10月5日左右；東京海拔599公尺的高尾山山頂，則落在11月6日～20日左右。
日本氣象株式會社針對全國約3000座山岳，提供按不同高度劃分的紅葉最佳觀賞期預測。
【資料】
- 日本氣象 「2026年第1次 紅葉・黃葉最佳觀賞期預測」
- 日本氣象 「紅葉導航」 提供全國700處賞楓名所的最佳觀賞期預測
標題圖片：行經鳴子峽（宮城縣大崎市）的紅葉列車（PIXTA）