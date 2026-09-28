2025年跟蹤騷擾諮詢達2萬2881件：時隔5年再次突破2萬件──警察廳統計

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向警方求助諮詢的件數每年居高不下、維持在2萬件左右的跟蹤騷擾案件。依據《跟蹤騷擾管制法》發出的「禁止命令」件數與查獲件數，在2025年雙雙創下歷史新高。

根據警察廳調查，2025年的跟蹤騷擾受害諮詢件數較前一年增加16.9%，達2萬2881件。自2020年以來，時隔5年再次超過2萬件。因違反《跟蹤騷擾管制法》遭查獲的件數較前一年增加15.3%，達1546件，連續4年刷新歷史新高。

以埼玉縣發生的「桶川跟蹤騷擾殺人事件」為契機於2000年制定的《跟蹤騷擾管制法》，會根據受害者的申訴，對加害者採取「警告」、「禁止命令等」行政措施。若違反這些規定將面臨刑事處罰，此外，亦有行為人因涉嫌暴行、傷害、侵入住宅等觸犯其他刑罰而遭逮捕。依據《跟蹤騷擾管制法》發出的警告在2025年為1577件（較前一年增加98件，增加6.6%），禁止命令等為3037件（較前一年增加622件，增加25.8%）。

刑法案件中以侵入住宅最多

與跟蹤騷擾案件相關，因違反刑法或其他特別法而遭查獲的案件較前一年增加24.6%，達2171件。首次突破2000件，創下歷史新高。按嫌疑罪名來看，以侵入住宅（437件）、脅迫（292件）、暴行（159件）、違反防範滋擾條例（119件）、傷害（153件）、非同意猥褻（146件）居多。殺人案為2件，殺人未遂案為14件。

跟蹤騷擾案件的受害者中，女性占86.9%，男性占13.1%。加害者中，男性占80.1%，女性占12.3%，不詳者占7.6%。從年齡層來看，受害者集中在10多歲至40多歲，加害者則集中在20多歲至50多歲。在受害者與加害者的關係方面，交往對象或前交往對象約占4成，其次為熟人朋友、公司同事及職場相關人員居多。

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標題圖片：PIXTA