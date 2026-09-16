2026年夏季平均氣溫歷年第5高：「酷暑日」亦創下歷史新高

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2026年夏季（6～8月）的平均氣溫，為氣象觀測史上歷年第5高溫。酷暑日的觀測地點亦累計達36處，刷新歷史新高紀錄。讓我們透過數據來回顧。

「猛暑日」觀測地點數為歷史第3多

根據氣象廳觀測數據，全國觀測地點截至8月31日為止，記錄到猛暑日（最高氣溫35度以上）的地點數累計達7,528處，若從統一現行觀測方法的2010年以後來看，數量僅次於2025年（9,385處）與2024年（8,821處）。

另一方面，記錄到酷暑日（最高氣溫40度以上）的地點數累計達36處，為2010年以來最多。

6～8月的平均氣溫與過去30年（1991～2020年）平均值相比溫差多少的「偏差」為+1.02度，自1898年開始統計以來，僅次於2025年（+2.36度）、2023年與2024年（+1.76度）、2010年（+1.08度），位居歷年第5高。

8月以後，以西日本為中心，從上空到地面發展出高厚度的高氣壓，導致西日本持續高溫且降雨偏少。另一方面，東日本受到冷渦自北方南下等影響，以關東為中心氣溫低於往年平均；但夾在在日本南方海面上發展的大規模低壓（季風低壓環流Monsoon Gyre）與東方海面的高氣壓之間，大氣狀態變得不穩定，除了第15號颱風登陸茨城縣之外，亦為千葉縣帶來豪雨。

【資料】

氣象廳 「 日本夏季（6〜8月）平均氣溫偏差歷年變化（1898〜2026年）」

日本夏季（6〜8月）平均氣溫偏差歷年變化（1898〜2026年）」 氣象廳 「 關於以令和8年夏季為對象之異常氣象分析檢討會結果」

標題圖片：Photo AC