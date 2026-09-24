湘南鵠沼首次榮登「首都圈・最想持續居住的街區」第1名：「外地人也容易融入」──Recruit調查

日本資料庫

據Recruit公司調查顯示，在首都圈「最想持續居住的街區」排行榜中，湘南地區的鵠沼（Kugenuma，神奈川縣藤澤市）車站周邊首次獲選為第1名。在前10名絕大多數被東京都內23區街區壟斷的情況下，鵠沼因連外國人也容易融入的自由氛圍與自然環境而成為熱門首選。

「私房寶藏區」為大田區、練馬區

該調查於2026年1~2月針對居住於首都圈的20歲以上男女進行網路問卷調查，就自身居住街區的舒適度及是否想繼續居住等問題進行評分。調查對象約為25萬人。這是自2021年以來每隔1至2年舉行一次的第4次調查。

調查顯示，江之島電鐵線的鵠沼車站雖然搭乘電車轉乘至市中心需耗時近70分鐘，卻首次獲選為「最想持續居住的街區」第1名（上屆2024年為第7名）。獲選理由除了「連外國人或來自其他地區的人也容易適應」這種開放的風土民情外，以海岸為中心擁有「喜愛的場所」、「散步與慢跑路線」等優越的自然環境，亦獲得許多「令人產生歸屬感」的評價。

第2名為總武線的千駄谷車站周邊（東京都澀谷區，上屆為第11名），主要理由為「鄰里往來淡薄而自由」、「運動設施完善」等。除第1名之外，便利性高的東京23區內街區包辦了前10名的其餘名次。

最想持續居住的街區（車站名）排行榜

排名 車站名 地址 1 (7) 鵠沼（江之島電鐵線） 神奈川縣藤澤市 2 (11) 千駄谷（總武線） 東京都澀谷區 3 (31) 赤坂（千代田線） 東京都港區 4 (43) 本鄉三丁目（丸之內線） 東京都文京區 5 (63) 參宮橋（小田急線） 東京都澀谷區 6 (177) 世田谷代田（小田急線） 東京都世田谷區 7 (18) 新富町（有樂町線） 東京都中央區 8 (10) 戶越公園（大井町線） 東京都品川區 9 (49) 白金台（南北線） 東京都港區 10 (15) 牛込神樂坂（大江戶線） 東京都新宿區

（）內為上屆2024年調查

資料來源：Recruit

然而，這類區域大多屬於所謂的「高級住宅區」。在針對房租相對親民且最想持續居住的街區排行榜進行調查時發現，在東京23區（家庭型房租16萬日圓以下）中，第1名御嶽山（Ontakesan）、第2名久原、第5名千鳥町等東急池上線沿線的3個車站占據前列，宜居街區集中在大田區與練馬區。

東京23區「家庭型房租16萬日圓以下」的人氣排行榜

排名 車站名 地址 1 御嶽山（東急池上線） 東京都大田區 2 久原（東急池上線） 東京都大田區 3 石神井公園（西武池袋線） 東京都練馬區 4 下丸子（東急多摩川線） 東京都大田區 5 千鳥町（東急池上線） 東京都大田區 6 鵜之木（東急多摩川線） 東京都大田區 7 光丘（大江戶線） 東京都練馬區 8 豐島園（西武豐島線） 東京都練馬區 9 千川（有樂町線） 東京都豐島區 9 千歲烏山（京王線） 東京都世田谷區 9 小竹向原（有樂町線） 東京都練馬區

資料來源：Recruit

另一方面，本次首次調查、用以衡量商店街與地方飲食文化魅力的「美食街區排行榜」中，港未來線的馬車道車站榮登第1名、港未來車站位居第3名等，橫濱市內的車站包辦了前10名中的4個席位。此外，西武新宿線的本川越車站亦擠進第9名。

美食街區（車站名）排行榜

排名 車站名 地址 1 馬車道（港未來線） 神奈川縣橫濱市 2 吉祥寺（中央線） 東京都武藏野市 3 港未來（港未來線） 神奈川縣橫濱市 4 井之頭公園（井之頭線） 東京都三鷹市 5 武藏小山（東急目黑線） 東京都品川區 6 平沼橋（相鐵線） 神奈川縣橫濱市 7 戶越銀座（東急池上線） 東京都品川區 8 戶越（都營淺草線） 東京都品川區 9 本川越（西武新宿線） 埼玉縣川越市 10 高島町（藍線） 神奈川縣橫濱市

資料來源：Recruit

【資料】

Recruit 「 SUUMO最想持續居住的街區排行榜2026首都圈版」

標題圖片：鵠沼海岸（PIXTA）