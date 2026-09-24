湘南鵠沼首次榮登「首都圈・最想持續居住的街區」第1名：「外地人也容易融入」──Recruit調查

湘南鵠沼首次榮登「首都圈・最想持續居住的街區」第1名：「外地人也容易融入」──Recruit調查生活 家庭
據Recruit公司調查顯示，在首都圈「最想持續居住的街區」排行榜中，湘南地區的鵠沼（Kugenuma，神奈川縣藤澤市）車站周邊首次獲選為第1名。在前10名絕大多數被東京都內23區街區壟斷的情況下，鵠沼因連外國人也容易融入的自由氛圍與自然環境而成為熱門首選。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
「私房寶藏區」為大田區、練馬區
該調查於2026年1~2月針對居住於首都圈的20歲以上男女進行網路問卷調查，就自身居住街區的舒適度及是否想繼續居住等問題進行評分。調查對象約為25萬人。這是自2021年以來每隔1至2年舉行一次的第4次調查。
調查顯示，江之島電鐵線的鵠沼車站雖然搭乘電車轉乘至市中心需耗時近70分鐘，卻首次獲選為「最想持續居住的街區」第1名（上屆2024年為第7名）。獲選理由除了「連外國人或來自其他地區的人也容易適應」這種開放的風土民情外，以海岸為中心擁有「喜愛的場所」、「散步與慢跑路線」等優越的自然環境，亦獲得許多「令人產生歸屬感」的評價。
第2名為總武線的千駄谷車站周邊（東京都澀谷區，上屆為第11名），主要理由為「鄰里往來淡薄而自由」、「運動設施完善」等。除第1名之外，便利性高的東京23區內街區包辦了前10名的其餘名次。
最想持續居住的街區（車站名）排行榜
|排名
|車站名
|地址
|1 (7)
|鵠沼（江之島電鐵線）
|神奈川縣藤澤市
|2 (11)
|千駄谷（總武線）
|東京都澀谷區
|3 (31)
|赤坂（千代田線）
|東京都港區
|4 (43)
|本鄉三丁目（丸之內線）
|東京都文京區
|5 (63)
|參宮橋（小田急線）
|東京都澀谷區
|6 (177)
|世田谷代田（小田急線）
|東京都世田谷區
|7 (18)
|新富町（有樂町線）
|東京都中央區
|8 (10)
|戶越公園（大井町線）
|東京都品川區
|9 (49)
|白金台（南北線）
|東京都港區
|10 (15)
|牛込神樂坂（大江戶線）
|東京都新宿區
（）內為上屆2024年調查
資料來源：Recruit
然而，這類區域大多屬於所謂的「高級住宅區」。在針對房租相對親民且最想持續居住的街區排行榜進行調查時發現，在東京23區（家庭型房租16萬日圓以下）中，第1名御嶽山（Ontakesan）、第2名久原、第5名千鳥町等東急池上線沿線的3個車站占據前列，宜居街區集中在大田區與練馬區。
東京23區「家庭型房租16萬日圓以下」的人氣排行榜
|排名
|車站名
|地址
|1
|御嶽山（東急池上線）
|東京都大田區
|2
|久原（東急池上線）
|東京都大田區
|3
|石神井公園（西武池袋線）
|東京都練馬區
|4
|下丸子（東急多摩川線）
|東京都大田區
|5
|千鳥町（東急池上線）
|東京都大田區
|6
|鵜之木（東急多摩川線）
|東京都大田區
|7
|光丘（大江戶線）
|東京都練馬區
|8
|豐島園（西武豐島線）
|東京都練馬區
|9
|千川（有樂町線）
|東京都豐島區
|9
|千歲烏山（京王線）
|東京都世田谷區
|9
|小竹向原（有樂町線）
|東京都練馬區
資料來源：Recruit
另一方面，本次首次調查、用以衡量商店街與地方飲食文化魅力的「美食街區排行榜」中，港未來線的馬車道車站榮登第1名、港未來車站位居第3名等，橫濱市內的車站包辦了前10名中的4個席位。此外，西武新宿線的本川越車站亦擠進第9名。
美食街區（車站名）排行榜
|排名
|車站名
|地址
|1
|馬車道（港未來線）
|神奈川縣橫濱市
|2
|吉祥寺（中央線）
|東京都武藏野市
|3
|港未來（港未來線）
|神奈川縣橫濱市
|4
|井之頭公園（井之頭線）
|東京都三鷹市
|5
|武藏小山（東急目黑線）
|東京都品川區
|6
|平沼橋（相鐵線）
|神奈川縣橫濱市
|7
|戶越銀座（東急池上線）
|東京都品川區
|8
|戶越（都營淺草線）
|東京都品川區
|9
|本川越（西武新宿線）
|埼玉縣川越市
|10
|高島町（藍線）
|神奈川縣橫濱市
資料來源：Recruit
【資料】
- Recruit 「SUUMO最想持續居住的街區排行榜2026首都圈版」
標題圖片：鵠沼海岸（PIXTA）