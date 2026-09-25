35%未婚年輕人「不打算結婚」：對收入不安、優先考慮休閒與興趣──兒童家庭廳調查

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與其他國家相比，日本的非婚生子女比例較低，絕大多數的孩子皆由有配偶的女性所生。在少子化持續加劇的情況下，若「不打算結婚」的年輕人占據三分之一，等待著的將是更嚴重的少子化？

年輕女性認為「家事與育兒」是門檻

在兒童家庭廳以15歲至39歲的約10萬人為對象實施的意識調查中，未婚者（4萬3529人）中有35.1%回答「不打算結婚」。即使有結婚意願，回答沒有明確時間表而「總有一天」會結婚的人數占37.5%，超越了回答「在一定期間內」的人。

調查於今年5月至8月在網路上實施。共獲得約6萬8000人的有效回答。回答者中有6成為女性。

關於結婚時構成的障礙（複選），以「對收入不安」、「失去自由時間」、「沒有想結婚的對象」占據前列。

按性別與年齡層來看，10多歲至20多歲前半的女性傾向將「家事與育兒分擔的落差」視為結婚的障礙；相對地，到了30多歲後半，「沒有想結婚的對象」則成為不婚的主要理由。

比結婚具有更高優先順位的事項，以「休閒與興趣」、「健康狀況或精神餘裕」、「穩定收入與工作」占據前列。

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