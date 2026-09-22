15歲國際學力調查，日本在OECD居首：好奇心與動力面臨課題

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日本在OECD成員國中取得了高居榜首的成績。然而，因家庭經濟狀況導致的精通程度差距、對學習新事物的好奇心低迷──等課題亦隨之浮現。

3大領域均達頂尖水準

經濟合作暨發展組織（OECD）針對91個國家與地區約76萬名15歲學生實施的2025年國際學習到達度調查（PISA）中，日本在「閱讀素養」位居第4名（上屆第3名）、「科學素養」第5名（上屆第2名）、「數學素養」第5名（上屆第5名），維持了世界頂尖水準。

到達度調查自2000年起大致每3年實施一次。自2015年以來，OECD成員國38國的平均分數有所下降，但日本大致維持平盤，為調查開始以來首次在3大領域中均高居OECD成員國第1名。日本的平均分數分別為：閱讀503分（減少13分）、數學536分（減少11分）、科學538分（減少9分）。

在3大領域中，低分群的比例均較上屆調查有所上升。另一方面，亦呈現出監護人學歷較高或經濟狀況較富裕的家庭中，高分學生比例增加的傾向。

在與調查同步進行的問卷中，針對「喜歡學習新事物」、「對各種事物抱有強烈好奇心」等題項給予肯定回答的比例低於OECD平均。對於規劃學習方法，或是察覺進展不順時調整學習方法等方面，亦低於平均水準。

在平日瀏覽SNS或影片網站的時間方面，24國平均為2.8小時，而日本平均為2.3小時，為時間最短者。文部科學省於2026年春季針對國小6年級與國中3年級學生實施的「全國學力・學習狀況調查」中，亦觀察到觀看SNS與影片的時間越長，學力調查分數越低的傾向。這可能與日本本次維持優異成績有所關聯。

另一方面，關於生成式AI（人工智慧）在課堂上的使用頻率，日本在38個國家中墊底。為了輔助學習而「每天或幾乎每天」使用者，OECD平均為19.1%，而日本僅停留在7.0%。

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標題圖片：PIXTA