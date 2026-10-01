8月訪日外客數減少9.6%至310萬人──政府觀光局：中國大減6成，義大利與西班牙創單月新高

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明明正值暑假旅遊旺季，8月的訪日外國旅客卻較前一年減少近1成。去年11月高市早苗首相的「臺灣有事」言論影響至今仍未消退，來自中國的旅客持續大幅減少。

中國政府呼籲克制赴日影響顯現

日本政府觀光局公布的2026年8月訪日外國人數（估算值）為309萬8900人，較前一年同月減少9.6%。雖然暑假旺季來自東亞及美歐的訪日需求維持強勁，但源於高市早苗首相「臺灣有事發言」的中國政府赴日旅遊克制呼籲影響持續，來自中國的旅客僅停留在41萬8000人，大幅減少59.0%。已連續9個月低於前一年同期表現。前往中國旅遊人氣持續高漲的泰國減少9.3%至3萬2200人；澳洲則因通膨導致海外旅遊受抑氛圍，減少7.4%至3萬8200人。

按國家・地區來看，人數較多的依次為韓國的85萬500人（增加28.7%）、臺灣66萬6000人（增加7.3%）、美國19萬7400人（增加1.5%）等。韓國、馬來西亞、墨西哥等14個國家與地區創下8月歷史新高，其中義大利與西班牙更刷新了單月歷史新高紀錄。

1至8月的訪日旅客累計為2762萬6300人，較前一年同期減少2.7%。若來自中國的訪日旅客持續低迷，恐將低於創下歷史新高的2025年（4268萬3600人）。

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標題圖片：拿著手持風扇消暑的外國觀光客（路透社）