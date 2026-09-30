日本高齡者：「有可依靠的朋友」僅13.7% 國際比較調查中最低

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在一項以日本、美國、德國及瑞典65歲以上高齡者為對象的國際比較調查中，回答同居家人以外可依靠的人為「朋友」、「鄰居」的比例，日本各自僅占1成出頭，呈現顯著偏低的情況。

調查於2025年9月至11月期間在4個國家實施。結果於今年6月在「2026年版高齡社會白皮書」中公布。

據其指出，回答同居家人以外「有可依靠的人」的比例，日本為82.1%、美國72.5%、德國95.7%、瑞典78.1%。關於可依靠者的關係，各國均以「未同居的家人・親屬」比例最高。另一方面，回答「朋友」的比例，德國為61.0%，而日本僅13.7%；回答「鄰居」方面，德國為52.0%，而日本僅12.9%，呈現出顯著差異。

回答對目前生活感到滿意的比例（「滿意」與「還算滿意」的合計），日本為79.2%、美國93.6%、德國88.5%、瑞典96.6%。

「想從事有收入的工作」日本居冠

對於「今後是否想從事有收入的工作（今後是否想繼續從事有收入的工作）」這一提問，回答「想從事（想繼續）」的比例，日本為39.0%、美國24.3%、德國19.8%、瑞典19.1%。日本以外國家皆有7成以上回答「不想從事（想退休）」。

想工作的理由方面，日本、美國與德國以「想獲得收入」最多；瑞典則以「能發揮自己的知識與能力」占最多數。

關於資訊通信設備使用狀況的提問，各國均有8成至9成回答「使用行動電話/智慧型手機與家人、朋友等聯絡（含簡訊與電子郵件）」。回答「進行網路銀行或金融交易（證券、保險交易等）」的比例，瑞典為94.2%、美國73.9%、德國31.7%、日本10.0%；「透過網際網路辦理行政手續（電子政府/電子地方自治體）」方面，瑞典為71.4%、美國33.7%、德國26.1%、日本9.2%，兩者皆以日本為最低。

【資料】

內閣府 「 高齡社會白皮書」

標題圖片：PIXTA