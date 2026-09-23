2025年自傷與自殺未遂4.3萬人──年輕女性尤為顯著：處方藥過量服用最多

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因自傷行為與自殺未遂而緊急送醫的人數呈現增加趨勢。或許經歷了無法獲得他人理解的痛苦之事，但對於緊急送醫後挽回的生命，希望能好好珍惜。

平均每天120人被送醫

一般社團法人「生命支援自殺對策推進中心」根據總務省消防廳的緊急送醫數據，分析了自傷與自殺未遂等自殘行為（包含致死案例）。2025年全國因自殘行為緊急送醫的人數為4萬3,631人。這相當於平均每天有120人被送醫。緊急送醫人數自2019年以來呈現增加趨勢。

分析2016～2024年的數據顯示，30多歲以下的年輕世代呈現增加趨勢，19歲以下在同期間增加了2.6倍。與男性相比，女性的增加尤為顯著。

該中心亦調查了全國急診急救中心的病例。在2022年12月～2025年12月的3年間，送往全國急診急救中心的自傷與自殺未遂病例共有9,168件。其中女性占64.8%，按年齡層來看，以20多歲的27.9%為最多。

作為自殘手段，藥物過量服用（Overdose）以59.5%為最多，約8成使用處方藥，但年輕世代使用市售藥物的情況較多。

中小學生（含高中生）共計750件，細項為國小生20件、國中生246件、高中生484件。女性占近8成。以過量服藥521件最多，其次為跳樓143件。2025年以來的動機中，學校問題約占4成，家庭問題約占3成。

厚生勞動省表示：「自殺多為走投無路下的死亡，其中多數是能夠預防的社會問題」，並與保健、醫療、福利、教育、勞動及其他相關政策相連結，致力於推進綜合性自殺對策。在「守護心靈」頁面中，以易懂的方式整理了可透過LINE等SNS或電話進行煩惱諮詢的窗口，以及自殺對策的相關措施等資訊。

兒童家庭廳的網站則設有「尋找諮詢窗口」專區，以便兒童自身發起SOS求救訊號或尋找諮詢對象。

【資料】

生命支援自殺對策推進中心 「 因自殘行為緊急送醫案件之概要」

因自殘行為緊急送醫案件之概要」 生命支援自殺對策推進中心 「 自傷・自殺未遂登錄庫」

標題圖片：PIXTA