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百歲以上高齡者突破10萬人──厚生勞動省：連續56年增加，女性占87.6%

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挺過戰時空襲與糧食短缺、見證戰後復興，並在經濟高度成長期辛勤奉獻，向成為「人生百年時代」先驅者的各位致上敬意！
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成為現實的「人生百年時代」

根據厚生勞動省的統計，截至2026年9月1日基於居民基本登記冊的100歲以上高齡者人數較前一年增加7914人，達到10萬7677人。自1963年開始進行統計以來，首次突破10萬人大關。100歲以上人口已連續56年呈增加趨勢。其中男性為1萬3379人，女性則為9萬4298人，女性占壓倒性多數，占整體的87.6%。

100歲以上高齡者人數與平均壽命推移

全國最高齡者，女性為114歲的岸本ふよ女士（京都市），男性為112歲的加藤光先生（熊本市）。

在《老人福利法》制定的1963年，全日本100歲以上的高齡者僅有153人，但於1981年突破1000人，1998年突破1萬人，此後持續保持逐年上升的增加趨勢。

按都道府縣來看，每10萬人口中100歲以上的高齡者人數最多的為島根縣的186.65人，最少的為埼玉縣的51.27人，差距高達3.6倍以上。呈現「西高東低」的分布狀況，特別是關東地區等都市圈，每單位人口的100歲以上高齡者有偏少的傾向。

每10萬人口中100歲以上人口

偏多縣份

島根縣 186.65
高知縣 169.52
鳥取縣 152.48
鹿兒島縣 148.31
長野縣 146.85

偏少縣份

埼玉縣 51.27
愛知縣 57.79
大阪府 60.06
東京都 62.40
千葉縣 62.89

編輯部根據厚生勞動省公布資料製作

【資料】

標題圖片：PIXTA

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