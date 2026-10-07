夏季山嶽遇險：2026年達839人 創歷史第二高 熊隻受害達10人──警察廳總結

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2026年夏季（7月、8月）的山嶽遇險與事故雖然較前一年減少，但遇險人數仍高達839人，創下歷史第二高紀錄。

警察廳彙整的2026年7月至8月全日本山嶽遇險案件數，較前一年同期減少45件，為763件；遇險人數較前一年減少78人，為839人。死亡與失蹤人數減少2人，為52人。去年遇險案件數與遇險人數均創下歷史新高，今年則為僅次於去年的次高水準。

按都道府縣來看，以長野縣的129件最多，其次為靜岡縣71件、富山縣65件。若將839名遇險者按年齡層區分，以60多歲的183人（21.8%）最多，其次為50多歲的168人（20.0%）、70多歲的167人（19.9%）。

遇險原因榜首為「跌倒」，占整體遇險者的23.0%。其次為「迷路」19.7%、「滑落」15.6%等。因遭到熊隻襲擊致使無法行走等而演變成遇險的案例共有10件。

水難事故數微減至436件

另一方面，7月至8月的水難事故發生案件數，較前一年同期減少10件，為436件。水難人數與前一年持平，同為535人。其中死亡與失蹤人數減少15人，為226人，國中生以下兒童為11人。不論是案件數或水難人數，近年來的發生狀況大致呈平穩趨勢。

將535名水難者按發生地點區分，大海為291人（54.3%）、河流為177人（33.0%）。將226名死亡與失蹤者按發生地點區分，大海與前一年相同，為114人，河流則減少11人，為83人。

【資料】

標題圖片：劔岳登山的鎖場（PIXTA）（與文章內容無關）