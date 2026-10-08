食品漲價致外食轉趨克制──虎牌魔法瓶調查：想把米飯煮得美味，用在家用餐獲得滿足！

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對消費者而言，令和米騷動（稻米缺貨潮）的平息無疑是再好不過的喜訊！今年希望能盡情享受新米上市的季節。

為節約而克制外食

在食品價格持續上漲的情況下，消費者的餐桌也發生了變化。虎牌魔法瓶於6月下旬針對全日本658名20歲以上男女實施的一項調查顯示，感受到「近幾年伙食費變貴」的人高達整體的90.4%。

回答「在家用餐（內食）增加／外食減少」的人亦達62.1%，突破6成。此外，關於外食減少的原因，以「因物價上漲而開始節約」的65.3%占最多數，清楚反映出在物價高漲的背景下，大眾轉向在家用餐的趨勢。

關於在家用餐（內食）所追求的要點，以「與外食相比更高的CP值（性價比）」占45.4% 為最多，其次為「便利性」36.8%、「營養均衡」34.7%。

在回答「為了提升在家用餐的滿意度而想投資烹飪家電」的346人中，當被問及想購買的家電時，以「電子鍋」54.9% 與「微波爐」44.2% 榮登前兩名。

在整體食品價格呈上漲趨勢的情況下，白米價格自去年的「令和米騷動」以來一轉而呈下跌趨勢。似乎有許多人一方面出於節約考量選擇在家用餐，另一方面也希望能將每天食用的米飯煮得美味以獲得心靈上的滿足。

【資料】

虎牌魔法瓶 「 關於白米與電子鍋的意識調查」

標題圖片：PIXTA