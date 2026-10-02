性別差距指數排名第117位：即使高市首相就任，仍未能擺脫後段班

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日本的性別差距指數在七大工業國組織（G7）中遙遙落後，穩居墊底位置早已成為常態。由於男女分工的刻板觀念根深蒂固，承受沉重家務與育兒負擔的女性要在企業和政治領域發揮所長絕非易事。

在G7中遙遙落後，慘遭墊底

世界經濟論壇（WEF）於9月16日公布的2026年版「性別差距報告」中，日本在145個國家中排名第117位。

該報告將圍繞女性地位的各類統計數據劃分為「政治」、「經濟」、「教育」、「保健」4個領域進行分析。以完全實現男女平等為「1」、完全不平等為「0」來進行數值化，並依據性別差距指數進行排名。

日本在「教育」與「健康」方面的達成度較高，但由於家事與育兒等家庭分工過度偏向女性，導致女性在「經濟」與「政治」領域發揮才能的機會受到限制。「政治」領域反映了國家元首的在任年數、眾議院議員的女性比例以及閣員的男女比例等指標，因此，儘管高市早苗內閣作為日本憲政史上首個女性首相政權成立，卻並未帶來劇烈的改善。

在 G7 國家中，英國排名最高，位居第5位。其後依次為德國（第9位）、法國（第22位）、加拿大（第24位）、美國（第47位）、義大利（第83位），而日本是唯一未能擠進前100名的國家。

2026年男女平等排名

排名 國家 指數 1（1） 冰島 0.930 2（2） 芬蘭 0.872 3（3） 挪威 0.857 4（8） 納米比亞 0.845 5（4） 英國 0.842 6（5） 紐西蘭 0.828 7（6） 瑞典 0.823 8（13） 澳洲 0.819 9（9） 德國 0.817 10（10） 愛爾蘭 0.814 12（12） 西班牙 0.796 22（35） 法國 0.779 24（32） 加拿大 0.777 47（42） 美國 0.749 83（85） 義大利 0.708 91（69） 阿拉伯聯合大公國 0.702 96（103） 中國 0.699 101（101） 韓國 0.693 117（118） 日本 0.670 131（131） 印度 0.645 138（139） 埃及 0.632 145（146） 查德 0.578

* 括號內為前一年排名

資料來源：世界經濟論壇 Global Gender Gap Report 2026

【資料】

世界經濟論壇 「 Global Gender Gap Report 2026」

標題圖片：PIXTA