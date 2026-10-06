「戀愛取消」一族：20多歲前半單身者有5成無性經驗──出生動向基本調查

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在少子高齡化日益嚴重的日本，政府雖積極推動育兒支援、改善女性就業環境等少子化對策，然而，年輕人別說是結婚，甚至連對談戀愛都變得日趨淡泊。

2000年代起，無性經驗單身者增加

根據國立社會保障・人口問題研究所於2025年6月實施的「出生動向基本調查」，在詢問未婚者與異性戀人的交際經驗時，18至19歲不論男女均有超過50%沒有戀愛經驗。在20歲以上的年齡層中，亦有約3成的女性與4成的男性沒有交際經驗。

未婚者中「無性經驗者」的比例，女性雖在90年代至2000年代初期有所下降，但2005年以後再度增加。在2025年的調查中，20至24歲有55.1%、25至29歲有42.1%、30至34歲有39.7%沒有經驗。男性方面，2005年以後無性經驗者亦有所增加，25至29歲與30至34歲的未婚者中均有超過4成沒有經驗。

沒有交往對象（無異性朋友／戀人，亦無未婚夫／妻）的比例亦呈現增加趨勢。2025年女性有65.4%、男性有74.0%沒有交往對象。此外，不論男女均有每3人中即有1人回答「並不特別希望與異性交往」。

「出生動向基本調查」為調查關於結婚與生育之意向，每5年實施一次。2025年的調查對象為單身者1萬5811人（有效回收率 42.7%）、夫婦1萬489組（同 47.9%）。本篇文章係自單身者的調查項目中擷取並進行分析。

【資料】

厚生勞動省 「 第17回出生動向基本調查」

標題圖片：PIXTA