「就醫」界線為38度：低燒有3成連市售藥都不吃──Intage Healthcare

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自疫情以來，公共場所至今仍經常張貼「體溫達37.5度以上者請勿進入」的告示。全社會對「注意發燒」的意識或許已有所提升。

就醫是因為「希望獲得醫師診斷」

市場調查公司 Intage Healthcare（東京都千代田區）以京濱、京阪神16～79歲民眾為對象，於4～5月期間實施「生活健康基礎調查」（有效樣本數2523份），並據此分析身體不適時的因應方式。

當出現該公司提示的32種(*1)症狀時，選擇「至醫療機構就醫」比例最高的是「高燒」84.2%。其次為「慢性頭痛」、「發疹 濕疹・蕁麻疹」。就醫的原因以「希望獲得醫師診斷」、「希望開立處方藥物」占多數。

另一方面，選擇「使用市售藥物」以「暫時性頭痛」62.5%為最多，其次為「感冒」、「喉嚨痛」、「低燒」。主要原因包括「認為市售藥物也有效」、「家中備有市售藥物」、「可省去時間與麻煩」。

針對「頭痛」與「發燒」進行整理，遇到「暫時性頭痛」、「低燒」的情況時，選擇市售藥物的人超過半數，而選擇「兩者皆不採取」者亦超過3成。似乎多數人會選擇「靜養並觀察情況」，等待症狀緩解。

另一方面，遇到「高燒」時則有69.5%選擇「至醫療機構就醫」。順帶一提，在37度多考慮就醫的人僅占2成，「38.0度以上」似乎成了選擇市售藥物與至醫療機構就醫的界線。

【資料】

Intage Healthcare 「 生活健康基礎調查 2026」

標題圖片：PIXTA