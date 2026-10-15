進駐中國之日本企業：較高峰期大減3成，26年降至1萬118家──帝國資料庫調查

日本資料庫

根據帝國資料庫日前公布的調查結果顯示，截至6月為止進駐中國的日本企業為1萬118家。較2024年的上次調查減少2成以上，與高峰期的12年相比更減少了3成。

依據該公司擁有的企業資料庫，對各公司在中國的活動進行分析與統計。香港、澳門不在調查範圍內。開始調查的2010年進駐企業數為1萬778家，本次則為最低數字。以日中關係惡化為背景，日本在中國的商業縮減傾向顯著化。

這2年有4000家以上撤退

與上次調查相比的2年間，新開設在地法人、工廠據點或駐在事務所的「新進業者」為1221家。另一方面，因據點關閉等原因的「撤退・所在不明」為4137家，扣除後淨減少2916家。

若依營業額查看進駐企業，與以往相比，「未滿1億日圓」、「1億－未滿10億日圓」等中小企業的比例有所下降，而營業額10億日圓以上的中堅與大企業比例則有所上升。

進駐地點首位為「上海市」的3961家，占整體的約4成。雖然依舊是日本企業在中國商業的最大集聚地，但較上次調查減少了1085家（21.5%）。

依行業別來看，進駐企業數最多的是「製造業」（4206家），占整體的約4成。其次為「批發業」（3320家）、「服務業」（1213家），這3個行業占整體的約86%。「金融・保險業」為343家，雖然較上次（414家）有所減少，但與2010年代前半相比依然較多，可以看出這反映了上海作為中國與亞洲地區金融樞紐展現存在感的現狀。

【資料】

標題圖片：參展中國國際進口博覽會的松下控股（Panasonic Holdings）展位，2025年11月6日，中國上海（時事）