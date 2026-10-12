流感患者自夏季起急增──創歷史第2早進入流行期：厚生勞動省

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流感患者人數正急劇增加。2026年以歷史第2早的速度進入了流行期。

8月進入流行期為2023年以來

根據厚生勞動省表示，2026年在第34週（8月17日至23日），來自醫療機構的患者通報人數超過了作為流行開始基準的每個定點醫療機構1.00人。患者人數大幅超過2025年同期，9月亦持續增加。

自變更為現行統計方法的1999年以來，為僅次於2009年的第2早進入流行期。在8月進入流行期，也是自前一年起流行期持續延續的2023年以來首次。

請勤通風與外出後洗手

夏季前後起流感即開始流行的原因，包括因外國觀光客增加，來自目前正值冬季的南半球往來人數增加，以及冷氣空調普及導致室內空氣乾燥等。厚生勞動省呼籲，若感到身體不適應避免前往人潮擁擠處、勤通風並於外出後洗手，做好各項預防措施。

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