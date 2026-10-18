高齡者照護費用：2025年度創歷史新高突破12兆日圓 較前一年度增加2827億日圓──厚生勞動省統計

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2025年度由長期照護保險制度支出的費用總額達12兆2208億日圓，刷新歷史新高。較前一年度增加2827億日圓，增幅為2.4%。

根據厚生勞動省公佈的2025年度《照護給付費等實態統計》，包含照護保險給付與個人自付額在內的照護費用，經認定需照護（要照護）者所使用的照護服務較前一年增加2628億日圓，達11兆8806億日圓；而症狀較輕、經認定需支援者主要使用的預防照護服務，則較前一年增加199億日圓，達3402億日圓。兩項服務合計增加約2827億日圓，達12兆2208億日圓。

每位使用者平均費用（2025年4月審核部分）方面，照護服務為20萬8400日圓，預防照護服務為2萬8600日圓。

該調查自照護保險制度實施次年的2001年度起開始進行。總額相較於2001年度（4兆3783億日圓）急遽膨脹至近3倍。依各都道府縣查看照護服務的平均費用，以鳥取縣的23萬3600日圓最高，其次為福井縣（22萬2400日圓）、新潟縣（22萬1900日圓）等。

照護服務受給者增加4萬人，達577萬人

2025年度的全年受給者（使用者）人數方面，照護服務較前一年度增加4萬8400人（0.8%），達577萬9500人；預防照護服務則增加5萬7300人（4.4%），達136萬1200人。

2026年4月審核部分的需照護、需支援認定人數為761萬人。受給者人數為585萬人，其中男性為182萬人、女性為403萬人，女性大幅多於男性。

【資料】

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