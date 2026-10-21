「106萬日圓之壁」廢除後會如何？：緊接著橫亙在前的是「130萬日圓之壁」

日本資料庫

「年收入106萬日圓之壁」於2026年10月廢除。過去為了不超過106萬日圓而精打細算的部分工時勞工，其工作型態將會產生何種變化？

「每週20小時以上」成新分水嶺

勞工若符合特定條件，即有義務加入厚生年金及健康保險等社會保險，並須與任職單位各半負擔保險費。過往的基準為：（1）月薪8.8萬日圓（年收入約106萬日圓）以上；（2）每週約定工時20小時以上；（3）任職於員工51人以上的企業等。

根據由社會保險勞務士等組成的Lead Brain Group試算，在年收入106萬日圓左右的情況下，社會保險費中健康保險每年約5~6萬日圓，厚生年金每年約10萬日圓。代扣後的實領薪資將減少至約90萬日圓，因此在部分工時勞工之間，過去許多人會壓低工時以調整年收入。

在此背景下，隨著年金制度法規修訂，並在基本工資調漲的背景下，「年收入106萬日圓以上」的基準已於2026年10月起廢除。今後「每週工時20小時以上」與「企業規模」將成為是否須繳納保險費的分歧點。為了避免實領薪資減少，雖然仍須留意工時，但即便時薪調漲，刻意壓低收入的必要性已大幅降低。

然而，即便消除了「106萬日圓之壁」，前方仍有「130萬日圓之壁」橫亙在前。一旦年收入達130萬日圓以上，將不再符合社會保險中配偶的「被扶養人」資格，必須自行負擔保險費。

加入社會保險具有增加未來厚生年金給付額等充實未來保障的優勢。然而，日生基礎研究所政策調查部長永井啓夫指出：「在物價高漲的環境下，許多兼職打工的家庭主婦高度關注的是如何確保眼前的實領收入。」

另一方面，政府正推行促進加入社會保險的政策，方針為未來將逐步下修「員工51人以上」的企業規模條件。未來即便是任職於微型企業的人士，只要每週工作滿20小時以上，亦將被強制納入社會保險。

加入社會保險之企業規模要件放寬

期程 企業規模要件 目前 51人以上 2027年10月起 36人以上 2029年10月起 21人以上 2032年10月起 11人以上 2035年10月起 10人以下（取消要件）

資料來源：厚生勞動省

【資料】

標題圖片：PIXTA