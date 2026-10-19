平時喝的水是瓶裝水？自來水？──Panasonic調查：東日本以「直接喝自來水」占優勢

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「直接喝自來水派」較多的地區是長野與東北。是因為受惠於阿爾卑斯山脈與奧羽山脈的山林恩賜，讓水格外甘甜好喝嗎？

方便且衛生的瓶裝水

Panasonic於今年4月以全國47個都道府縣各100人、共計4700人為對象實施的「飲用水相關意識與生活實態」調查中，平時日常飲用的水以「瓶裝水」44.0%為最多。至於飲用瓶裝水的理由，以「方便」54.9%占壓倒性多數，其次為「衛生乾淨」、「好喝」。

日常飲用水名列第2的是「自來水（直接飲用）」35.8%，大幅高於經淨水器的自來水與飲水機。在日本，大眾對經過嚴格水質管理的自來水信任度極高，作為日常飲用水被廣泛飲用。

依都道府縣來看，選擇「自來水（直接飲用）」比例較高的地區依序為長野（66%）、山形（56%）、福島（55%）、青森（53%）、岩手（52%），呈現東日本比例偏高的傾向。

另一方面，表示「對直接喝自來水有抗拒感」的地區則以沖繩（69%）、長崎（61%）、福岡與埼玉（60%）等西日本地區居多。

關於對直接飲用自來水感到抗拒的理由，以列舉「氯臭或味道」者占64.3%為最多，亦有人在意「住宅給水管或蓄水池（水塔）的衛生問題」、「PFAS＝有機氟化合物等有害物質」。

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