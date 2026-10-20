鋰電池冒煙與起火事故：廢棄物處理時發生約4萬起（2025年度）──環境省調查

日本資料庫

根據環境省實施的調查結果顯示，在垃圾回收與處理過程中，鋰離子電池發生冒煙或起火的案例，於2025年度高達約4萬起。

較前一年度增加1萬6000起

該調查於2026年4月至5月期間，以全國1741個市町村（含事務組合、特別區）為對象實施，並獲得所有市町村的回覆。

調查顯示，在2025年度的1年當中，廢棄物處理時疑似因鋰離子電池等原因引發的冒煙、起火事故達3萬9282起。其中由工作人員或消防隊進行滅火者為9456起；雖引發火勢但因處理設施的灑水裝置等啟動而撲滅的案例為1萬7792起。整體事故發生件數較前一年度增加了1萬6000起以上。

行動電源、加熱菸位居前列

起火與火災事故絕大多數發生於「進行破碎、分選、壓縮等作業的資源回收再利用設施」。多數案例是由於電池未依市町村規定的垃圾分類投放排出，在處理設施的破碎機等設備受到撞擊時引發起火。發生事故的產品品項以「行動電源」最多，其次依序為「加熱菸」、「無線吸塵器」、「手持電風扇」。

本次調查中，占整體13.8%的240個市町村回答「未實施鋰離子電池等的分類回收」。其中106個市町村回答「正在研議實施分類回收」。未進行回收的地方政府列舉的理由包括「組織體制建置與人力確保困難」、「周邊沒有可回收處理的業者」等。

【資料】

環境省 「 市町村鋰離子電池等處理狀況調查結果」

標題圖片：2023年2月發生於愛知縣豐田市垃圾處理設施的火災［該市提供］（時事）