8成教師每日工時超過10小時──小學館調查：會議、應對家長連休息時間也無法取得

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長時間工時、沒有休息時間、應對家長的投訴…。在彷彿令人燃燒殆盡的職場中，依然默默堅持付出的「教師」這份工作。孩子們的笑容與成長正是心靈的支柱。

長時間工時，幾乎沒有休息

小學館（東京都千代田區）所營運的教師專門網路媒體「大家的教育技術」於2026年5~7月實施的問卷調查（有效回答2672人，其中2560人為現職教師）顯示，有8成受訪者回答每日平均工時達10小時以上；並發現每4人中就有1人每日工時超過12小時。平均值為11.05小時，超出法定工時（每日8小時）已成為常態。

休息時間「幾乎無法取得」者占整體的64.6%。若再加上「未滿15分鐘」者，相當於近85%的受訪者無法獲得充分的休息。依據《勞動基準法》，每日工時達8小時以上須提供60分鐘以上的休息時間，但實際上能休滿60分鐘以上者僅占0.2%。

許多受訪者提出切身的心聲，例如「孩子在校期間視線完全不能離開孩子」、「零碎空檔或放學後也被會議及應對家長追著跑，根本沒有自己能掌控的時間」。

調查亦顯示，約半數教師被迫每週將工作帶回家加班達3天以上。其中以「幾乎每天」占34.6%為最多。現場亦傳出許多對不了解實務現況的不滿之聲，如「總之業務量極為龐大，根本不是能處理完的份量，卻被要求縮減加班時間」、「聽到縣教育委員會傳來令人費解的讚賞，說什麼工作方式改革已有進展、教職員加班時間縮減成效斐然令人欣慰等」。

此外，近9成受訪者在休假日仍有業務產生，且每個月休假日工作達3~4天以上者超過6成。

即便在如此高壓的「血汗職場」中依然堅持擔任教職，約7成受訪者回答是因為對「孩子的成長」、「孩子開心的笑容與模樣」感受到喜悅與成就感。

【資料】

大家的教育技術 「 教職員工作實態相關問卷調查」

標題圖片：PIXTA