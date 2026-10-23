網路攻擊導致資料外洩急增──MM總研調查：300人以下企業受害擴大

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以共享汽車服務「Times CAR」遭非法入侵導致大量使用者駕照影像外洩事件為代表，針對民間企業的網路攻擊所造成的大規模個人資料外洩情況頻傳。在受害急增的背後，人工智慧（AI）遭到濫用被指為關鍵主因。

截至9月底已超越2025年全年

市場調查諮詢機構MM總研（東京都港區）的調查顯示，今年1～9月因網路攻擊導致的資料外洩案件達454件，較前一年同期的304件增加49%。截至10月13日為止累計達485件，已超越2025年全年的432件，創下近5年來新高。

依2026年1～9月受害企業的員工規模來看，「300人以下」為195件，較前一年幾近倍增。「301～1000人」增加25%，「1001人以上」增加33%。

從2026年1～9月「300人以下」企業案件的事發起點來看，以「因勒索軟體導致伺服器遭加密」45件最多，其次為「員工電子郵件、社群媒體、業務通訊軟體帳號遭盜用」、「利用軟體漏洞入侵」。

公布內容涉及委外廠商或雲端服務等外部因素的案件，在2026年1～9月達164件，占整體的36%。這顯示身為交易夥伴、被納入大型企業供應鏈的中堅與中小企業成為攻擊目標的態勢正逐漸擴大。

依行業別來看，2026年1～9月「資訊通訊業」達88件，較前一年同期增長約2.7倍。在軟體、雲端服務企業以及出版、廣播電視等媒體企業中，雲端服務、開發平台、業務通訊軟體帳號接連遭到非法入侵，導致客戶企業或讀者資料外洩的案件格外顯著。「製造業」亦從52件增至80件，增加54%。據悉勒索軟體受害，以及針對海外據點、關係企業伺服器的攻擊亦相當突出。

「教育、學習支援業」則從24件增至45件，增加約1.9倍。據悉在大學與各級學校中，教職員及學生的帳號遭盜用、網路釣魚受害情況亦相當普遍。

該調查針對日本國內企業與團體於官方網站或新聞報導中公開之因網路攻擊導致的資料外洩案件（含疑似外洩）進行統計與分析。期間為2022年1月至2026年10月13日。經機構名稱、服務名稱比對並排除重複後，以首次通報日所屬月份計為1件。

【資料】

MM總研 「 日本國內網路攻擊導致資料外洩趨勢調查」

標題圖片：Photo AC