【高市內閣支持率】維持在歷代屈指可數的6～7成：8家媒體的11月調查

日本國內主要8家媒體的11月民調結果一併出爐，高市早苗內閣的支持率6～7成，維持在10月下旬內閣成立時的高水準。

針對臺灣有事的言論，半數民眾「不認為有問題」

與10月相比，變動幅度最大的是共同通信，支持率上升5.5個百分點至69.9％。此外，內閣成立後首次調查的NHK和時事通信，分別是66、64％的支持率，其他媒體則大致持平。

在各項調査中，「不支持」維持在10～20％的低檔。與10月相比，除共同通信下降6.7個百分點外，其餘媒體皆呈現小幅波動。

從10月底到11月，高市首相陸續出席日美領袖會談（東京）、亞太經濟合作會議（APEC、韓國）和20國集團（G20、南非）領袖高峰會。時事通信分析指出：「身為日本憲政史上首位女性首相，受到各界期待的同時，上任後一連串的領袖外交也獲得肯定。」

新內閣成立後的支持率，在第2次調查時多半會下滑。然而，高市內閣在10月創下71％支持率後，11月仍維持72％的高水準，對此，讀賣新聞指出與過去長期政權的相似之處，「可與小泉、第2次安倍晉三內閣並列」。另外，朝日新聞則評為「維持著歷代屈指可數的高支持率」。

高市首相在眾議院預算委員會上有關「臺灣有事」的答詢，表示可能構成得以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。對此，日經新聞的調査中有55％認為「適當」，每日新聞也高達50％表示「不認為有問題」。

根據時事通信的支持率變化，自岸田文雄政權時的2023年7月起，長達2年4個月的期間，不支持率始終高於支持率，但在高市內閣成立後，支持率首次超過不支持率。

標題圖片：首相高市早苗在黨魁辯論會上進行答辯＝2025年11月26日，國會內（時事）