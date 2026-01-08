【高市內閣支持率】維持高水準──對「人品」「政策」的期待：8家媒體12月調查

日本資料庫

根據日本國內主要8家媒體於2025年12月進行的民調結果，高市早苗內閣的支持率與上月相比幾乎持平。自10月下旬內閣成立以來，支持率一直維持在6至7成的高水準。

4家媒體創新高

8家媒體中，支持率下滑的有4家，上升的有3家，持平的有1家。與11月相比，支持率變動幅度最大的是時事通信，下滑3.9個百分點至59.9％。

自10月內閣成立以來創下最高值的共有4家媒體，分別是產經新聞75.9％、每日新聞67％、日經新聞75％（與上月相同）、讀賣新聞73％。

不支持率在各項調查中皆維持在10％至20％的低水準。除時事通信較上月增加8.1個百分點外，其餘僅呈現小幅波動。

每日新聞與共同通信指出，將所得稅「年收門檻」從160萬日圓提高至178萬日圓，並將適用對象擴大至中等所得階層等措施，獲得正面評價。

在支持理由中，占比最高的是，日經新聞為「人品值得信賴」41％，每日新聞為「期待首相的領導力」57％等，許多受訪者提到高市氏的個人特質與領導能力。不過，在共同通信中，「期待經濟政策」以27.7％居首；讀賣新聞則以「期待政策」29％為最高，顯示外界對內閣政績的關注也相當高。

關於內閣成立後支持率持續維持高檔、部分甚至呈現上升的情況，日經等媒體指出，這與曾成為長期政權的小泉純一郎內閣及第二次安倍晉三內閣具有相似之處。讀賣新聞則報導，政權成立兩個月後仍能維持70％以上支持率的案例，繼細川護熙政權與小泉政權之後，再次出現。

未直接反映為自民黨支持

高市內閣的支持率與一年前的2024年12月（石破茂內閣）相比幾乎成長至近兩倍，但自民黨的支持率僅較一年前增加數個百分點，仍停留在2至3成區間，顯示內閣的人氣並未直接轉化為執政黨的支持度。

標題圖片：高市早苗首相參觀「報道攝影展」，並在自己與美國總統川普的照片看板前接受拍攝，2025年12月22日，東京都日本橋三越本店（時事）