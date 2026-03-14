【高市內閣支持率】8家媒體2月民調：6家上升，眾院選自民黨大勝後呈上升趨勢

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國內主要8家新聞機構於2月進行的民意調查結果出爐。高市早苗內閣的支持率分布於61.0％至72.0％之間；與前一個月相比，6家媒體顯示上升，2家呈現下降。經歷2月8日投開票的眾議院選舉後，支持率在維持高水準的同時，呈現小幅上升趨勢。

一轉前月的下滑趨勢

各項調查皆於2月8日眾議院選舉投開票後實施。前一個月（1月）包括《每日新聞》出現10個百分點的下滑在內，多數媒體的支持率低於前月；然而2月的支持率則再度呈現上升趨勢。

與前月相比，共同通信上升4.2個百分點，《每日新聞》也上升4個百分點。NHK、《日本經濟新聞》、時事通信、《產經新聞》亦呈現上升。另一方面，《讀賣新聞》與《朝日新聞》則出現下降。不過，《讀賣新聞》於第二次高市內閣成立後（18至19日）所做的調查顯示，支持率達73％，較眾院選舉後立即實施的調查上升6個百分點，並與去年12月並列為現內閣以來最高值。

不支持率大致持平。上升幅度最大的是時事通信（3.3個百分點），下降幅度最大的是《每日新聞》（4個百分點），其他媒體的變動皆在2個百分點以內。

對自民黨「一強」局面亦存警戒

在眾議院選舉中，由首相領軍的自民黨取得超過定數三分之二的316席，形成「一強多弱」格局。對此，各社調查亦顯示一定程度的警戒感。

《每日新聞》調查中，「不認為是好事」為39％，高於「認為是好事」的30％。《日本經濟新聞》調查中，49％回答「再少一些也可以」，44％認為「結果妥當」，僅4％認為「可以再多一些」。在《朝日新聞》調查中，「太多」占62％最多，其次為「剛好」29％，「太少」2％。另一方面，《產經新聞》調查則顯示，「認為是好事」占55.6％，高於「認為不好」的31.5％。

標題圖片：高市早苗首相於眾議院全體會議發表施政方針演說，2026年2月20日，國會內（時事）