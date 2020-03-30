日本婚戀新亮點：DNA說我們不適合在一起

日本進階

人與人的結合，可以有很多個理由，甚至不需要理由。但人與人想分開，怎麼都能找到理由。哭鬧是錯，靜默是錯，就連呼吸都是錯

有一位家住在橫濱市的42歲男性，在接受日媒採訪時透露，自己已經離婚兩年，每週六都會去前妻那裡接9歲的孩子，共度週末。而他和前妻之間，就連最基本的對話都沒有，只在接孩子的時候互相點個頭而已。

這得是有多大仇多大怨呢？並沒有！兩個人的離婚是由DNA決定的。「所以我一點都不後悔」，這位男性說。

原來，夫妻二人去做過最新的DNA測試，判定結果顯示，他倆的相性為「48%，這種結合一般都不會長久」。在得知這個結果後，夫妻二人都長舒了一口氣，「我們在生物學上就不適合，所以還是分開得好。」

所謂「相性」，是日本的固有名詞，也是山口百惠出的一本書的書名，指的是兩個人之間有多合適、合拍。

對於婚姻來說，兩個人的DNA是否合適真有那麼重要嗎？就這對夫婦的事例來看，DNA測試更形同臨門一腳，給了兩個進入倦怠期的中年男女，一個「正當」的離婚理由。

眼下的日本，DNA測試不僅對離婚起決定性作用，對結婚也有推動效果。在年輕男女之間，從2018年開始就流行起了「DNA婚活」。

活動組織方先收集多位元男女的DNA，判定彼此之間在基因上有多少適合於做伴侶的概率。相性的好壞從0%到100%，能達到70%以上的就是好相性。據一對相性達到了82%的男女在相親大會後回饋，儘管是第一次見面，但彼此很快就找到了共通的話題，越聊越投機。

可提供DNA測試的婚姻介紹所負責人伊達蝶江子表示，「我們提供的測試服務，利用的是瑞士技術，參考遺傳基因，能夠讓猶豫不決的人，更快地做出決定，無論是結婚還是離婚。」 日本資訊通訊研究機構的首席研究員山元大輔也主張，「雖然我們感覺不到自己的遺傳基因在發揮作用，但其實我們的心理活動，全都在遺傳基因的作用下。」

至於DNA測試的依據，據說是免疫基因HLA，該基因越不相似，兩個人的相性就越好。事實上，人通過嗅覺就能感知彼此HLA基因的不同，會無意識的喜歡上跟自己體臭不同的異性。HLA基因組合越不相似的男女，孕育出的孩子免疫力也越強。

目前，日本已經有4家大型婚姻介紹所，能夠提供DNA相性測試，並在此基礎上幫助牽線搭橋。測試費用約為幾萬日元。介紹費用另算。有做過測試的29歲女性表示，「花這個錢很值得，早點遇到一個合適的人，就能早點過上幸福的生活，這個能幫助我提高效率。」

中央大學教授山田昌弘從心理學角度出發，對這種行為表示了理解，「現在無論男女都變得很忙，無法將大把的時間用在戀愛上。DNA測試可以幫助他們儘快止損，這就是大家為什麼情願掏錢也要做測試的原因。」

如今，似乎已經進入了通過大資料，就可以在一定程度上預測人生方向的時代。然而比未知更可怕的，難道不是預知嗎？

我們在丟硬幣做決定時，硬幣拋出的瞬間，往往心裡就有了答案。如果不是自己想看到的那一面，甚至還會再拋第二次、第三次。所謂的DNA測試，大概也是同樣的作用吧。想結合的，不會因此錯過，想分手的，倒是有了正當的理由——DNA說我們不適合在一起。

至於人與人的相性，少數天註定，多數靠磨合啊。

文： 庄舟 轉載自《客觀日本》

標題圖片：PIXTA