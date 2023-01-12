日本入門

華道是根據四季的變化，將枝葉和花卉插入花器中用以裝點空間的日本傳統藝術。在日本之外的其他國家，華道愛好者也越來越多。

隨佛教一起傳入 據傳，華道起源於6世紀中葉隨佛教一起傳入的「佛前供花」習俗。誕生於室町時代（1333-1568年）的日本古典住宅樣式「書院造」中，在相當於上座的「壁龕」處以插有鮮花的花瓶作裝飾，後來發展為迎客花。 16世紀末，主要流行於武家社會的茶道經千利休之手得以完善，在茶道的發展過程中誕生了「茶花」。「茶花」是根據季節、意趣和來客的不同，用來裝飾茶室壁龕的花卉，茶人千利休主張「如花在野」（花要插得如同在原野中綻放——譯注），非常重視花在大自然中的本真狀態。「茶花」與裝飾性插花截然不同，作為一種簡潔且極具象徵性的插花，對後世的華道也產生了巨大影響（出自草月流HP）。

壁龕的「茶花」 日式插花與華道的發展過程 到了17世紀中期左右，在茶道之外，欣賞剪切鮮花的華道和插花師傅們登上歷史舞臺。歷史最悠久的華道流派是「池坊（視訊）」，室町時代的僧侶池坊專慶受武士邀請展示花藝，大受好評，後由池坊專應確立了理論基礎。專應一改以往插花單純欣賞美麗花朵的做法，主張領悟草木的情趣，有時也可用枯枝表現大自然的姿態。這一思路作家川端康成在諾獎頒獎典禮演講《我在美麗的日本》中也曾提及，並因此聞名全球（出自池坊HP）。

小原流的「盛花」，在水盤中表現自然景觀，19世紀末由小原雲心始創（小原流） 華道不僅限於用花卉裝飾房間，還重視禮儀舉止，需要不斷學習和實踐。其目的也在於尊重花的生命，提高插花人的靈性。 如今，華道作為一種插花藝術得以普及，在漫長的歲月中形成了各種樣式。這些樣式與現代生活相符，其中包括最古老的樣式「立花」，江戶時代流行的選用1到3種花材的「生花」，插入細長花瓶體現縱向美感的「瓶花」，插在稱為「水盤」的淺盤裡的「盛花」，等等。為了表達意境，還可以使用石塊、青苔及鐵質作品。想把枝葉和花朵插成自己理想中的樣子，就要瞭解許多插花技巧，而學習技巧則需去插花學習班拜師學藝。 在遊客下榻的旅館或飯店，在街頭的櫥窗，插花都能讓人心生愉悅。在家中的玄關或起居室裡擺上自己喜歡的插花，也能給生活增添幾分色彩。

第45世華道家元池坊專永創立的立花新風體，文化廳創立50周年慶典作品（國立京都國際會館新館）（池坊華道會）