日本入門

日本自古就有在月圓之夜賞月的習慣。特別是秋季的滿月最為美麗，各地都會舉行一系列賞月活動。

感謝自然的恩惠

到了秋季，日本人在賞月時要供奉團子、芒草，以此祝禱稻米等農作物的豐收並對大自然的恩賜表示感謝。農曆每個月的十五日都是滿月，和中國一樣，其中又以八月十五的「中秋夜賞月」最是特別。2020年的「中秋夜」是西曆的10月1日。

農曆是古代以月亮的盈缺週期為基準制定的曆法，在日本一直使用到1873年。農曆的七月到九月為秋季，八月十五正值秋季的中間，所以叫「中秋」。中秋時節，滿月出現在北半球最適合賞月的位置，再加上空氣清冽，看起來愈發美麗，於是就有了 「中秋明月」這個特別的稱呼。

中國自唐代開始就有了農曆八月十五賞月的風俗，隨後傳入日本。在日本的奈良時代（710～794年）和平安時代（794～1185年），貴族會舉辦賞月之宴，在宴席間彈奏樂器、吟詩詠歌。到了江戶時代（1603～1868年），賞月習俗普及至民間。人們把秋季的祭祀活動和賞月結合起來，供上新收穫的大米等農作物，中秋就此成為感謝豐收的節慶活動。



後醍醐天皇（1288～1339年）在吉野的皇宮舉辦宴會的景象。賞月風俗自古風行於日本的上流社會。圖為楊洲周延的《吉野皇宮賞月禦筵之圖》©日本國立國會圖書館數位藏品

賞月的供品和擺飾

日式住房的套廊、窗前等賞月的地方在日本稱為「月見台」，人們把稻米做的賞月團子、芋頭等供奉在那裡，再裝點上芒草，然後等待月亮出現。這些賞月用的供品會因地區不同而不同。此外在這個季節的茶道、花道活動中，也會相應地有一些以中秋圓月為主題的特別裝飾擺設等。

1. 賞月團子

賞月團子因各而異，但一般都做成圓形，以求形似滿月。人們認為圓形象徵吉祥，吃了團子能健康幸福。賞月團子一般要供15個或12個，這是因為中秋是15日，一年有12個月之故。供奉之後，這些團子就由大家共同分享。

2. 芒草

一般裝飾5根或10根芒草。因為它們形似稻穗，所以用來象徵穀物豐收。

3. 芋頭

芋頭會從一棵球莖也就是「母芋」中長出許多「子芋」，再從子芋長出「孫芋」，因此被當作象徵子孫滿堂的吉祥之物。

4. 秋季作物

為了對豐收表示感謝，人們還會供奉秋季收穫的毛豆、栗子、南瓜等。

兔子搗年糕

日本人把月亮上的陰影形容為「兔子在月亮上搗年糕」。這個說法來源於傳到日本的佛教故事，說是月亮裡住著兔子。另有一種說法稱，這是來自「望月」一詞，因為在日語中，「望月」是滿月的別稱，它的發音正好和「搗年糕」的發音相同。



在月亮上搗年糕的兔子示意圖

日語中的「賞月」稱為「月見」，日本的很多菜肴會用蛋黃代表月亮，以「月見」命名。比如「月見漢堡」、「月見蕎麥麵」、「月見咖喱」、「月見拉麵」等。



月見烏龍麵

當季賞月活動

從9月末到11月初，神社寺院、園林公園、商業設施等會配合中秋舉辦各種活動，大家可以從趣味各不相同的賞月活動中獲得別樣的樂趣。

1. 東京塔（9月中秋當天）

中秋活動舉辦以明月為主題的燈光秀，以及「」賞月拾級漫步「」活動。東京塔的室外樓梯約有600級，平時夜間是不開放的，中秋活動當天則開放至晚10點，遊客可以從樓梯登上主觀景台。



為了讓遊客享受中秋賞月的樂趣，東京塔150公尺高的主觀景台樓層裝飾了芒草和賞月團子，迎接八方來客（時事通信社）

2. 姫路城（9月中秋當天）

世界文化遺產、日本的國寶姬路城（兵庫縣姬路市）將舉辦中秋賞月會。屆時上演日本和太鼓演奏等鄉土傳統節目，現場還將售賣姬路煮雜菜、地方酒、賞月團子等，此外還設有茶室和用望遠鏡觀測月球的展臺。

3. 東京天空樹（9～10月）

舉辦在東京天空樹賞月的活動。還有爵士樂等現場演出。

4. 三溪園的賞月會（9月下旬）

神奈川縣橫濱市的三溪園配合中秋舉辦賞月活動。屆時會延長開園時間，三重塔等園內古建築還將上演燈光秀。此外，曾是紀州德川家別墅的「臨春閣」，每天將輪流上演音樂和舞蹈節目。

5. 伊勢神宮（9月中秋當天）

三重縣伊勢市的伊勢神宮將在外宮和勾玉池奉納舞臺舉辦「神宮賞月會」。神宮的樂師按照古代儀禮朗誦從日本全國徵集來的短歌和俳句佳作，然後譜曲吟唱。此外還有管弦樂和舞樂演奏。

標註：2020年因為新型冠狀病毒緣故，許多活動或有停辦或延後

標題圖片：YsPhoto / PIXTA 裝飾中秋夜的賞月團子和芒草