日本入門

將紅豆煮爛後加糖，便能熬製成豆沙。豆沙可放入年糕或豆沙包中做餡料，也可用來製作日式糕點，是日本不可缺少的甜味食材。

走在寺廟或神社前的街道上，總會聞到製作日式糕點時煮豆沙的甜香。日本人多用紅豆等豆類製成豆沙或煮熟後調成甜味食用。除大豆外，有六成豆類都可用於製作豆沙。 日式點心的主角 豆沙指的是將紅豆等豆類煮爛後加糖製成的食物，但它剛從中國傳到日本時，指的是豆沙包裡的餡料。平安時代（794～1185年）從中國傳來的包子都是肉餡的，但僧侶不吃葷食，所以就用紅豆做餡，這就是豆沙的由來。室町時代（1333～1568年）砂糖傳入日本後，便開始有人製作甜豆沙。江戶時代（1603～1868年）日本實現了砂糖的自給自足，於是民間普遍開始製作甜豆沙，並用於各式各樣日式點心的製作中。日式糕點師中流傳著「十年習得熬豆沙」（光掌握熬制豆沙的方法就需要10年時間）的說法，可見熬制豆沙的工藝非常細緻和講究。



以豆沙為原料的各式糕點 銅鑼燒：在烤好的兩片蜂蜜蛋糕口感的松餅中間夾上豆沙餡，是漫畫和動漫人物、貓型機器人「哆啦A夢」的最愛。此外，日法德合拍的電影《戀戀銅鑼燒》（2015年上映，原作：明川哲也，導演：河瀨直美）就是以一家銅鑼燒專賣店為背景，講述了豆沙製作技藝精湛的老婦人（樹木希林飾）和有著不堪回首過去的中年男人靈魂的邂逅，斬獲大獎無數。大判燒、小判燒、鯛魚燒、人形燒等，雖然形狀各異，但自古都是同一類型的名點。老字型大小鯛魚燒或大判燒專賣店門口總是排起長隊，等上幾個小時也不足為奇。



大福：用放入紅豆或魁蒿的糯米皮包裹餡料製作而成。放入整顆草莓做餡料的「草莓大福」非常獨特，也很受歡迎。

金鍔燒：在豆沙外面沾上一層薄薄的麵粉後烤制而成。

豆餡糯米餅：用糯米粉烤制外皮，裡面包裹豆沙餡製作而成。

