豆沙文化 生活 飲食
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走在寺廟或神社前的街道上，總會聞到製作日式糕點時煮豆沙的甜香。日本人多用紅豆等豆類製成豆沙或煮熟後調成甜味食用。除大豆外，有六成豆類都可用於製作豆沙。
日式點心的主角
豆沙指的是將紅豆等豆類煮爛後加糖製成的食物，但它剛從中國傳到日本時，指的是豆沙包裡的餡料。平安時代（794～1185年）從中國傳來的包子都是肉餡的，但僧侶不吃葷食，所以就用紅豆做餡，這就是豆沙的由來。室町時代（1333～1568年）砂糖傳入日本後，便開始有人製作甜豆沙。江戶時代（1603～1868年）日本實現了砂糖的自給自足，於是民間普遍開始製作甜豆沙，並用於各式各樣日式點心的製作中。日式糕點師中流傳著「十年習得熬豆沙」（光掌握熬制豆沙的方法就需要10年時間）的說法，可見熬制豆沙的工藝非常細緻和講究。
以豆沙為原料的各式糕點
銅鑼燒：在烤好的兩片蜂蜜蛋糕口感的松餅中間夾上豆沙餡，是漫畫和動漫人物、貓型機器人「哆啦A夢」的最愛。此外，日法德合拍的電影《戀戀銅鑼燒》（2015年上映，原作：明川哲也，導演：河瀨直美）就是以一家銅鑼燒專賣店為背景，講述了豆沙製作技藝精湛的老婦人（樹木希林飾）和有著不堪回首過去的中年男人靈魂的邂逅，斬獲大獎無數。大判燒、小判燒、鯛魚燒、人形燒等，雖然形狀各異，但自古都是同一類型的名點。老字型大小鯛魚燒或大判燒專賣店門口總是排起長隊，等上幾個小時也不足為奇。
大福：用放入紅豆或魁蒿的糯米皮包裹餡料製作而成。放入整顆草莓做餡料的「草莓大福」非常獨特，也很受歡迎。
金鍔燒：在豆沙外面沾上一層薄薄的麵粉後烤制而成。
豆餡糯米餅：用糯米粉烤制外皮，裡面包裹豆沙餡製作而成。
色彩多樣，口感豐富
將紅豆煮爛，連同皮一起搗碎，這就是「粗豆沙」。去掉豆皮，只將紅豆顆粒搗成泥，則是「細豆沙」。除紅豆沙外，還有白芸豆製成的白豆沙和豌豆製成的豌豆沙。除了豆類之外，還有用紅薯做的紅薯泥、板栗做的栗子蓉，以及紅豆沙加芝麻製成的芝麻蓉等等。此外還有白豆沙加食用紅色素調製的紅色豆沙、加入抹茶的抹茶豆沙，以及加入香柚的香柚豆沙，甚至還有加入味噌醬的味噌豆沙。
大豆口感跟紅豆不同，一般不會用來製作豆沙，但也有例外，那就是東北地方食用的毛豆年糕。毛豆沙呈綠色，以很少用來做豆沙的毛豆（大豆）為原料製作而成，配在剛打好的年糕上一起食用。
從春分、秋分日起前後各加3天，這7天稱為「彼岸」，日本人要去掃墓，以表達對祖先的感激之情。屆時需要供奉日式糕點「萩餅」或「牡丹餅」。這兩種糕點都是將糯米煮好搗碎，再用豆沙包裹起來製成，基本上是同一種食品，只是叫法不同而已。
與西式甜點搭配也相得益彰
豆沙多用於豆沙包的餡料，或是塗抹在年糕或米粉團上食用。很多日式點心以豆沙為原料，如用熬制好的豆沙製作的「練切」、用瓊脂凝固而成的「羊羹」、做成湯汁狀的「年糕紅豆湯」等。此外，還有配上豆沙食用的刨冰和「餡蜜」（豆沙水果涼粉——譯注）。用豆沙做餡的豆沙麵包，將豆沙塗抹在吐司上食用的「小倉吐司」等，則是獨具日本特色的麵包食用方法。有時豆沙派和蛋糕卷等西式糕點的製作也會用到豆沙。
標題圖片：熬煮而成的紅豆 ©PIXTA