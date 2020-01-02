國民動畫：《海螺小姐》和《櫻桃小丸子》

國民動畫

在日本，《海螺小姐》和《櫻桃小丸子》可謂無人不知。《櫻桃小丸子》每週日下午6點播出兩小集，《海螺小姐》則是下午6點半開始播出三小集，每集都是30分鐘的電視動畫片。《櫻桃小丸子》明年（2020年）1月將迎接播出30週年的紀念，而《海螺小姐》在2019年10月已經迎接了播出50週年的紀念。

這兩部動畫片都是以家庭和學校的日常生活為主題的。裡面沒有描寫什麼重大事件，都是極其普通家庭，和大家熟悉的生活瑣事。動畫片裡經常能看到一家人圍坐在客廳的矮桌旁邊，其樂融融的場景。

《海螺小姐》和《櫻桃小丸子》每週都準時開播，現在已經成了「星期日傍晚」的代名詞。

金氏世界紀錄世界最長壽電視動畫片《海螺小姐》





原作是日本第一個女性漫畫家長谷川町子的四格漫畫。1946年開始在報紙上連載。電視動畫片是1969年10月5日在富士電視臺的頻道播出。於2014年獲得金氏世界紀錄認證，成為「全球最長壽的電視動畫片」。

動畫名來源於主人公的名字「河豚田海螺（Fuguta Sazae）」。「Sazae」本意是角蠑螺，是一種日本人非常熟悉的海螺，為方便理解，中文就翻譯成了「海螺」。動畫片裡的出場人物名稱全都跟大海相關。家庭成員，包括海螺的父親波平及妻子舟、弟弟鰹男、妹妹海帶芽組成的磯野一家，以及由磯野夫婦的長女河豚田海螺（婚後從夫姓——譯注）及其丈夫鱒男、兒子鱈男組成河豚田一家。兩戶人家共七口人，另有一隻家中飼養的貓咪小玉。

主要登場人物是生性開朗樂觀的海螺小姐一家以及他們的鄰居親戚，還有能說會道、容易得意忘形的鰹男的同學們。動畫描寫了三代同堂一起住在日式平房裡的七口大家庭的日常生活，不經意間發生的一些奇聞趣事，大獲男女老幼的喜愛。 「流浪貓叼走了魚，趕快去追，光著腳丫沖出門，快樂的海螺小姐」，這個片頭主題曲開播至今一直沒有變過。1974年起開始在片頭中造訪觀光景點和下集預告播完後跟海螺小姐「剪刀石頭布」的小環節也備受好評。

製作公司EIKEN的顧問毛內節夫認為，這部動畫之所以能50年經久不衰，在於它始終貫穿了「有趣快樂」的宗旨。「每天都有很多新鮮事，重要的是如何把它們放大並展現給觀眾。我們注重的是要讓大家看了感到心情愉悅、精神振奮。」動畫片裡融入了各種年節活動、四季風物、自然美景，細膩地表現了購物做飯等代表日本文化的場景，三小集中肯定會有一集是具有季節感的話題故事。

原作連載始於1945年，直至上世紀80年代結束，因此播放中的劇情都注重契合時代。當初日本企業的退休年齡還是55歲，但現在越來越多的企業都把這個年齡提高到了65歲。同個屋簷下住著主人公海螺和母親舟這樣兩位家庭主婦的設定，與現代的情況相差很大。但是，毛內顧問說：「親子、兄弟姐妹、朋友的關係是不變的。這點我們要堅持下去。」

長谷川町子的故居在東京都世田谷區櫻新町，這裡有長谷川町子美術館，裡面展示著漫畫手稿和房屋模型。（2019年12月26日-2020年4月13日因改建工程暫時閉館）



