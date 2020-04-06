日本入門

日本的春季是新舊交替的時節，各種盛典活動遍地開花。除了女兒節、賞櫻等與季節相關的傳統節日活動之外，還有畢業典禮、開學典禮及新工作入職典禮等，新的生活由此開始。而且，到了4月末，「黃金周」還在等著大家。

4月1日是1年的開始 日本古代著名女作家清少納言（966年左右-1025年左右），在她的代表作《枕草子》中，以一句「春日是破曉時分最美」開篇。俳句裡，春日的季語有「山笑」。表述的是春日裡草木萌芽，一片欣欣向榮的景色。瑞香和梅花芳香四溢，櫻花吐蕊，黃鶯輕啼；春天還是海苔和裙帶菜的收穫時節。在日本，開學典禮和入職典禮也都在春天舉行，可謂是開啟新生活的季節。

日本的會計年度始於每年4月1日，終於第二年的3月31日。畢業儀式都在3月舉行。進入4月，你可以隨處看到背著嶄新雙肩背 的一年級小學生，身裹嶄新制服的初高中生，還有面色緊張的職場新人。



櫻花前線和花粉症前線 日本氣象廳將3月到5月定為春季。進入2月後，氣象廳開始播報「櫻花前線」的消息，這是預測染井吉野櫻花開花時間的等期日線，反映櫻花由南向北漸次開放的時間。按往年的情況來看， 3月西日本櫻花開放後，櫻花前線沿著本州一路北上，最終5月上旬到達北海道，然後落下帷幕。

與櫻花綻放的資訊一同到來的還有杉樹的花粉。日本氣象協會從2月上旬起，早於櫻花一步，開始發佈杉樹花粉飄散資訊「花粉前線」。這時，冬季用來預防感冒和流感的口罩 ，就變身為花粉症患者的武器。好不容易盼來了櫻花綻放，但對花粉症患者來說，同時也是一個苦不堪言的季節。 2-3月中旬，第一場較強的南風被稱為「春一番」，它預示著氣壓分佈的變化。日本的新聞媒體每年春天都少不了要報導「今天『春一番』登陸某地」的消息。



春天裡的各種節慶活動 3月3日有女孩的人家會過「女兒節」 ，擺上人形娃娃，祈禱女孩子健康幸福。過這個節時，要擺上人偶娃娃、桃花和油菜花，喝白酒，吃菱形年糕（綠白紅三層）、什錦壽司飯，還有蛤蜊湯和櫻餅。

3月是畢業典禮的季節。畢業時，低年級的學生還可以去找暗戀的師兄，向他們討制服上的紐扣、校徽、運動衫等作紀念。大學畢業典禮上還能看到上身穿和服、下身著袴裝的女生的倩影。她們當中很多人的服裝是租借來的。

4月1日開始進入新的年度，學校公司要舉辦開學典禮和入職典禮。3-4月會有大批人搬家，所以家電量販店和家居生活店都打著「新春新生活促銷」的招牌，搶奪商機。 開學典禮上還能看到為盛裝的子女拍照錄影以作留念的父母。日本的中小學，放學後一般是自己決定輪班表，每天由值日生打掃教室。進教學樓需要先脫下外面穿的鞋子，換上室內專用鞋，所以很多家庭在新學年開始時都會給孩子買新的室內專用鞋。

職場新人則穿著清一色的新置黑色西裝參加入職典禮，由此邁出走向社會的第一步。

