遊戲界的革命！PlayStation熱潮30年：人氣不墜的秘密

雖然已經進入智慧型手機遊戲的全盛時代，但PS仍以獨佔遊戲和第三方的重量級遊戲深受核心玩家的熱烈支持。歷代五款主機的全球累計銷量已超過5億台，至今仍是國際市場中家用遊戲主機的主流。本文回顧歷代主機的進化歷程，一探其魅力所在。

2000 年前後正值青春期的人，大多都曾沉浸於 PlayStation（PS）的遊戲世界。從誕生至今已過30年，如今進化到第五代，主機保有簡約單色設計，以及十字按鍵上的「△○×□」標誌，並持續隨著時代進步而革新。

PlayStation（1994年推出）：開創3D遊戲時代的先驅



當時採用了容量較大的光碟作為儲存媒體（法新社/時事）

從以點陣圖為主的 2D 時代邁向 3D 時代——1994 年是遊戲史上的重要里程碑。引領這股潮流的是幾乎同時推出的第一代PlayStation（PS1）與世嘉土星（SEGA Saturn）。兩大陣營的激烈對決也波及遊戲開發商與玩家。雖然世嘉憑藉當時在遊戲中心大受歡迎的 3D 格鬥遊戲《VR 快打》佔得先機，但 PS1 靠著兩款獨佔的人氣角色扮演遊戲最新作《最終幻想 VII》和《勇者鬥惡龍 VII》，成功逆轉勝出。

PS1的3D立體畫面在當時帶來巨大衝擊。像是後來被好萊塢改編成電影的《惡靈古堡》，以及《跑車浪漫旅》等系列作品，若不是在PS平台推出，可能就無法創造如此輝煌的成績。PS1在推出的短短三年內，遊戲作品就突破1000款，主機出貨累計銷量更是超過1000萬台。

PlayStation 2（2000年推出）：搭上 DVD 熱潮，席捲市場



從第二代開始可以直立擺放，1999年9月13日，東京（時事）

2000年推出的PS2不僅強化3D繪圖效能，更實現了即時物理運算，讓「遊戲中的物體動作更加逼真」，其表現力甚至超越當時昂貴的商用機台與電腦。此外，PS2 還貼心地具備向下相容的設計，可以玩 PS1 的遊戲。

不過PS2最具吸引力的是能播放DVD。在專用播放機要價超過5萬日圓的年代，PS2只需4萬日圓左右，這樣的優惠價格吸引了大批影音迷。當年《駭客任務》DVD版的熱賣加上影片種類增加和價格下降，讓市場快速成長，因此PS2也被稱為「讓DVD普及化的遊戲機」。

《最終幻想》與《勇者鬥惡龍》等人氣大作的加持，PS2全球銷量突破1億6000萬台，在遊戲史上寫下輝煌紀錄。

PlayStation Portable / PlayStation Vita（2004 年 / 2011 年推出）：首款掌機同樣掀起熱潮



PSP採用小型光碟並支援無線網路，2004年7月12日，東京（路透社）



PS Vita強化網路功能，可支援3G行動網路，2011年6月7日，美國（路透社）

Sony首款掌機PSP雖然機身小巧，卻有著接近PS2等級的畫面表現。遊戲採用Sony自行研發的「通用媒體光碟（UMD）」，還能當作隨身音樂和影片播放器。《魔物獵人攜帶版》系列的熱賣，更帶動了朋友間相約一起合作玩PSP的風潮。

2011年推出的PS Vita雖然效能更強，但當時智慧型手機遊戲已經興起，加上遊戲作品減少，最終未能延續PSP的榮景。