世界共通語「TOFU（豆腐）」的魅力：豆腐大師工藤詩織

享受美味

製作材料再簡單不過，成品卻細膩而深奧，這便是豆腐。一年四季各種豆腐料理讓我們享受到不同的美味。工藤詩織女士由於酷愛豆腐而考取了「豆腐大師」資格，還積極開展相關普及活動，讓我們聽聽她是怎麼說的。

食用豆腐的方式因國家而異 問到留學生在自己國家是如何吃豆腐時，有的說「我們不生吃」、有的說「用油炸一下當炒麵的配菜」，很多國家都是或炒或油炸來吃的。 但是在日本，食用豆腐時大多是不怎麼經過加工的，比如涼拌豆腐、豆腐鍋、直接放進味噌湯裡等。因此，留學生們說，「這樣生著真能吃嗎？」「日本人什麼都像刺身那樣生吃啊」。他們的反應令我感到新奇。

在工藤去過的歐洲，多是質地較硬的豆腐。在泰國，有賣一種放了藏紅花的純黃色的、像魚肉山芋餅似的豆腐。在夏威夷，工藤在為油炸豆腐店的開張幫忙的時候，油炸豆腐包壽司和油炸豆腐也很受歡迎，她切身感覺到越來越多的人只是單純因為好吃而喜歡上豆腐。

