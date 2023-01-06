我在日本的無麩質飲食奮鬥記：打造營養快樂的飲食生活

享受美味

無麩質飲食（麩質即麵筋——譯注）不使用麵粉等含麩質的原料，日本還很少有人將無麩質飲食和「健康減肥餐」聯繫在一起。雖然日本人越來越關注食物過敏問題，但日本出售大量含小麥的食品，要想實現無麩質飲食並不容易。旅日建築師Anne Kohtz因患有麩質不耐受症，在近20年的時間裡一直過著不食用小麥製品的生活。本文請Anne跟我們談談如何享受無麩質飲食生活，並給出一些建議。

通過「食物排除療法」減輕麩質不耐受症的困擾 2001年我移居日本，當時出乎意料的是，我面臨著健康問題的困擾。上世紀90年代末我在美國讀研究所時，得了重度乳糖不耐受症，無法消化乳糖酶，到日本後症狀進一步惡化。無論我如何注意飲食都不見效，過敏原檢測也無法為我提供任何可以改善症狀的辦法。 當時，無論吃什麼身體都會感到不適，於是我漸漸地對食物入口產生了一種恐懼感。我甚至擔心自己會像墨西哥女作家蘿拉・埃斯基韋爾（Laura Esquivel）的著名小說《恰似水之於巧克力》（Like Water for Chocolate）中女主角的姐姐一樣，因腹部脹氣而死。除了飲食問題之外，我還經歷了數次流產。後來我才意識到，流產的原因或許就是麩質不耐受症造成的營養不良。當時網際網路剛剛開始普及，我在網上找到了「食物排除療法」，即選定一種可能是過敏原的食物，然後連續幾個月不吃這種食物，我嘗試了這種方法。 我選定的第2種過敏原是小麥。幾個月不吃小麥，消化不良的症狀便消失了。最讓我感到驚訝的是，原本每個月的生理期我都會有半天時間痛得蜷縮成胎兒的姿勢，不吃小麥後經痛緩解，只感覺到輕微的腰痛。 當時，麩質不耐受和乳糜瀉等病症尚未被大眾所熟知。雖然由過敏反應科醫生介紹的另一位醫生並沒有為我做出診斷，但我決定相信自己的直覺，因為我在不吃小麥的時候沒有出現相關症狀。後來我的皮疹消失了，指甲變厚實了，頭髮也恢復了彈性。另外，我還孕育了一個健康的女兒。如今，她已經16歲了。 不過，沒有小麥的生活並不是說起來那麼容易的。因為當時的日本還沒有對食品標籤進行規範，標注方式參差不齊。2015年開始實施《食品標識法》之後，我能夠比較輕鬆地找到安全的食品了。人們對食物過敏的認識迅速提高，為了增加白米的消費量而實施的農業政策也促進了米粉類食品數量和種類的增加。即便如此，堅持醫療上要求的無麩質飲食仍然很困難，尤其是在患者日語讀寫水準有限的情況下。

在日本生活的技巧 在日本最容易找到安全食品的地方是超商，這或許令人感到意外。超商出售的食品嚴格地標記了過敏原成分。然而，消費者在購買時必須注意，這些過敏原標記只針對小麥過敏的情況。最好的辦法是留意「加工澱粉」「麥芽糖」「醬油」和「正油」（在日語中，「正油」是「醬油」的俗字寫法——譯註）等關鍵字。雖然釀造醬油的原料是大豆，但在釀造過程中使用了小麥。儘管日本對食品標籤作了規定，但仍有食品製造商並未在商品上明確標記成分和過敏原，因此在沒有把握的情況下，最好不要食用這些食品。 近年，幾乎所有的家庭餐廳都在網站和店內提供食品的營養成分和過敏原的相關資訊，在大城市能夠比較輕鬆地找到可以吃的東西。尤其是在東京、京都和大阪，有些餐廳會提供100%無麩質功能表和相關食物的選項。然而，離開大城市後，要想找到一家有無麩質菜單的餐廳卻極為不易。最可靠的辦法是去正宗的印度餐廳。正宗的印度咖哩通常不含麩質，而且一般會提供米飯。烤肉也相當安全，不過你必須要求店家不要將肉放入醬汁醃製，同時還要注意沙拉醬的成分（簡單地用鹽和胡椒進行調味最為安全）。如果你自帶無麩質醬油並仔細閱讀功能表上的過敏原標籤，那麼也可以品嘗一些壽司。需要注意的是，一些平價餐廳可能會用穀物醋來替代米醋。 關鍵是掌握充足的知識 要想確認一家餐廳的品質，可以觀察它是如何為那些有飲食顧慮的顧客提供服務的。在許多餐廳，當你詢問是否有無麩質功能表、素食功能表或過敏原的相關資訊時，對方會一臉迷茫地看著你（因此，嚴格的素食主義者在日本舉步維艱）。不過，有時你也會遇到特別有品味的餐廳。比如一家小咖啡館，只提供米飯和蛋捲之類的簡易菜品，和親朋好友聚餐心情非常愉悅。

親手製作的無麩質派 可悲的是，像我這樣的體質，如果吃了不具備充足的無麩質飲食知識的人製作的食品，可能會導致嚴重的後果。人們基本上都不知道，絕大多數醬油中都含有小麥成分，哪怕只是將做好的飯團放在剛放過麵包或天婦羅的砧板上，也有可能會使飯團中混入麩質。添加了法式清湯粉的日式高湯（一種用海帶或鰹魚煮的高湯——譯註）或用麥芽糖漿製作的糖果裡也可能含有小麥成分。在日本，患有嚴重麩質不耐受、食物過敏或乳糜瀉的人應該避免吃自製食物，除非食物是由熟悉這些病症的人準備的。